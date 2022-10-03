«Российский Крым и нейтралитет Украины». Илон Маск предположил, чем «вероятнее всего» закончится война

3 октября, 20:23
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Илон Маск (Фото:REUTERS/Mike Blake)

Илон Маск (Фото:REUTERS/Mike Blake)

Основатель компаний Tesla и Spacex Илон Маск опубликовал ряд твитов с предположениями «вероятнейшего» окончания войны России против Украины.

Также Маск предложил пользователям проголосовать (да или нет) за следующие варианты:

  • Провести выборы в аннексированных Россией регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа.
  • Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до «ошибки» Хрущева).
  • Гарантируется водоснабжение Крыма.
  • Украина остается нейтральной.

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На момент публикации материала за такой вариант проголосовали 47% опрошенных.

https://twitter.com/elonmusk/status/1576969255031296000

При этом Маск добавил, что считает маловероятным сценарий ядерной войны.

https://twitter.com/elonmusk/status/1576973049277992974

Многих украинцев возмутили такие предложения Маска. Более того, старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил свои варианты: Украина освобождает всю свою суверенную территорию, а Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется (лишается ядерного оружия).

https://twitter.com/apmassaro3/status/1576973133629640704?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1576973133629640704%7Ctwgr%5E93a758bce824bc175a28ad88ac17109a8cb8d98e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fapmassaro32Fstatus2F1576973133629640704widget%3DTweet

Также на скандальный твит Маска отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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«Отвали! Это мой очень дипломатический ответ Илону», — написал он.

https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1576977000178208768

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также выдвинул свои варианты и предложил провести новое голосование.

«Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу», — написал Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1576981582610829314
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Переговоры с Россией Российская пропаганда Илон Маск Война России против Украины

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