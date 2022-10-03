«Российский Крым и нейтралитет Украины». Илон Маск предположил, чем «вероятнее всего» закончится война 3 октября, 20:23 Илон Маск (Фото:REUTERS/Mike Blake)

Основатель компаний Tesla и Spacex Илон Маск опубликовал ряд твитов с предположениями «вероятнейшего» окончания войны России против Украины.

Также Маск предложил пользователям проголосовать (да или нет) за следующие варианты:

Провести выборы в аннексированных Россией регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа.

Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года ( до «ошибки» Хрущева).

до «ошибки» Хрущева). Гарантируется водоснабжение Крыма.

Украина остается нейтральной.

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На момент публикации материала за такой вариант проголосовали 47% опрошенных.

При этом Маск добавил, что считает маловероятным сценарий ядерной войны.

Многих украинцев возмутили такие предложения Маска. Более того, старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил свои варианты: Украина освобождает всю свою суверенную территорию, а Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется (лишается ядерного оружия).

Также на скандальный твит Маска отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Отвали! Это мой очень дипломатический ответ Илону», — написал он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также выдвинул свои варианты и предложил провести новое голосование.

«Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу», — написал Подоляк.