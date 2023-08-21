Илон Маск признался, что в 2022 году лично говорил с Путиным — New Yorker 21 августа, 22:00 Илон Маск (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Основатель SpaceX и владелец X Илон Маск рассказал чиновникам Минобороны США, что лично разговаривал по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным в 2022 году, сообщает The New Yorker со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников США.

Маск в октябре 2022 года заявил Колину Калю, который в то время был высокопоставленным чиновником Пентагона, что разговаривал с Путиным.

Разговор состоялся после того, как украинские военные, которые продвигались на временно захваченные российскими оккупантами территории на юге Украины, внезапно потеряли связь Starlink. Американские и украинские официальные лица тогда предполагали, что SpaceX специально прервала связь, ограничив зоны доступа.

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«Мой вывод заключался в том, что он (Маск — ред.) нервничал из-за того, что участие Starlink все чаще рассматривалось в России как содействие украинским военным усилиям, и искал способ успокоить беспокойство России», — подчеркнул Каль.

Другой чиновник вспомнил, что Маск заявил о том же (разговоре с Путиным — ред.) за несколько недель до того, как написал в Twitter свой пророссийский мирный план, и сказал, что его консультации с Москвой были регулярными.

«Ну, у меня был этот замечательный разговор с Путиным», — сказал Маск чиновнику.

3 октября 2022 года Маск в Twitter предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, который включал референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.

CNN в октябре со ссылкой на источники сообщало, что Маск продвигал свой «мирный план» по Украине на конференциях и в разговорах с участниками аналитических центров, а также «намекал на контакты с Кремлем».

Вскоре Vice со ссылкой на американского политолога и основателя компании Eurasia Group Яна Бреммера сообщило, что Маск перед своими скандальными твитами о варианте «мира» между Украиной и Россией говорил с Путиным.

Маск выложил в Twitter опровержение этой информации и написал, что последний раз разговаривал с Путиным около полутора лет назад, они обсуждали вопросы, связанные с космосом.

После волны критики миллиардер заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но опасается эскалации.