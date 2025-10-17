Саммит Трампа с Путиным в Будапеште ставит под сомнение поддержку Украины (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп объявил о плане проведения еще одной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как первый саммит на Аляске 15 августа не принес результатов. Второй саммит грозит ослаблением давления на РФ.

Об этом 16 октября пишет Bloomberg.

После двухчасового звонка с Путиным Трамп сообщил, что настроен «искать реальный путь к миру», однако не стал комментировать вопрос поставки Украине ракет Tomahawk или введения новых санкций против России.

«Нам нужны Tomahawk и для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать», — сказал американский президент.

Впрочем, Трамп еще не дал согласия на поставку таких ракет, а Путин в разговоре заявил, что это «значительно ухудшит отношения между странами и усложнит перспективы мирного урегулирования».

Президент США также добавил, что внедрение санкций может произойти «через неделю или две».

Историк Сергей Радченко из Школы передовых международных исследований Джонса Хопкинса отметил, что проведение еще одного саммита после провальной встречи на Аляске было «почти безрассудно». Он подчеркнул, что для результативных переговоров нужно сочетать давление с диалогом, а сейчас «максимального давления не наблюдается».

Зато Трамп, кажется, полагается на «морковку», предлагая Путину сесть за стол переговоров. Они уже обсуждали перспективы торговли после завершения войны, а Кремль сообщил, что Трамп назвал эти возможности «колоссальными», отмечает Bloomberg.

По словам Марии Снеговой из Центра стратегических и международных исследований, планирование встреч «позволяет Путину выигрывать время, задерживая поставки США необходимого оружия Украине и внедрение энергетических санкций».



Эксперт Центра новой американской безопасности Селеста Валландер предостерегает, что в случае отсутствия конкретных договоренностей на саммите Путин получит возможность «послать миру сигнал, что именно он контролирует ситуацию».

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтонпо приглашению Трампа. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.