После разговора Трампа с Путиным Кремль соврал об ударах по объектам энергетики Украины: как на самом деле РФ изменила тактику — ISW
Последствия российского удара по объекту энергетической инфраструктуры Полтавской области 16 октября 2025 года (Фото: ГСЧС)
После разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 16 октября Москва попыталась затмить и исказить истинную суть умышленных атак России по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры Украины.
Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны.
Аналитики ISW обратили внимание, что Ушаков утверждал, что во время разговора Трампа и Путина речь шла о том, как украинские войска якобы используют «террористические методы» для ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре России, поскольку РФ удерживает стратегическую инициативу на поле боя. При этом Ушаков утверждал, что украинские удары, мол, «заставляют» Россию реагировать «соответственно».
Однако специалисты ISW развенчивают эти манипулятивные тезисы и подчеркивают: кампания Украины по дальнобойным ударам по целям в РФ направлена против энергетического сектора России, чтобы ухудшить способность России финансировать войну против Украины и обеспечивать свои вооруженные силы. Тогда как российские войска, наоборот, намеренно атакуют украинское гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, в частности систематически осуществляя удары FPV-дронами по гражданским жителям Херсонской области с конца 2023 года — еще задолго до новой украинской кампании дальнобойных ударов по российской энергетике. По данным OSINT-исследователей, с 2023 года в результате ударов российских беспилотников только на Херсонщине были убиты или ранены более 2,8 тыс. гражданских украинцев.
ISW обращает дополнительное внимание на сообщения о том, что Россия адаптировала и усовершенствовала свою тактику дальнобойных ракетно-дронных ударов, целью которых является попытка масштабно нарушить работу украинской энергосистемы. В частности речь идет о том, что сейчас РФ использует «поэтапную» тактику для атак по объектам энергоинфраструктуры областью за областью. При этом, как писала Украинская правда и на что обратили внимание специалисты ISW, Россия пытается уничтожить как местные мощности по производству энергии, так и системы снабжения и распределения, атакуя подстанции. В августе и сентябре 2025 года россияне запускали каждый раз от 10 до 40 беспилотников против одной цели за одну волну атак. Сейчас РФ испытывает еще одну тактику: когда на объект направляется серии атаки с несколькими беспилотниками каждый час, а затем наносится массированный ракетный удар. Таким образом, Россия, вероятно, стремится добиться блэкаута в Украине, создавая дефицит электроэнергии на востоке Украины, где потребление обычно выше и где российские войска уничтожили почти все локальные генерирующие мощности, одновременно останавливая поток электроэнергии с запада на восток. Россия также стремится нарушить работу газового сектора Украины таким образом, чтобы Украина осталась без топлива для надежного производства и поставки электроэнергии и тепла зимой.
Со своей стороны, в ISW добавляют, что этой ударной кампании России против энергетического сектора Украины, вероятно, способствуют новые технологические адаптации российских беспилотников. Российские источники недавно опубликовали видеозапись удара по Черниговской области с использованием улучшенного варианта шахеда (Shahed-136 MS). Как сообщается, он оснащен тепловизионной камерой, имеет возможность передавать видео и дальность действия до 200 километров. Россия также использует термобарические боеголовки в шахедах, что позволяет уничтожать объекты даже в укрепленных укрытиях или с защитой, подобной той, которую Украина устанавливает для защиты энергетических объектов, напоминает Институт изучения войны.
Аналитики подчеркивают, что российские удары, направленные на энергетическую инфраструктуру в прифронтовых районах, в частности в Сумской и Черниговской областях, могут быть нацелены на достижение определенных эффектов на поле боя. Ведь последствия этих ударов заставляют украинские силы, действующие в этих районах, полагаться на генераторы, что делает их все более уязвимыми для дальнейших российских ударов. Генераторы требуют значительных и надежных поставок топлива, а широкомасштабная кампания России по ударам по украинской логистике может помешать способности Сил обороны Украины полагаться на генераторы вблизи линии соприкосновения в значительных масштабах.