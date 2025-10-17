Зеленский и Трамп на встрече во время 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, 23 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Al Drago)

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда были удивлены разговором президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и объявлением об их встрече в Венгрии , сообщает Axios со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Зеленский увидел заявление Трампа вскоре после приземления на авиабазе Эндрюс в США.

Руководитель ОП Андрей Ермак рассказал Axios, что президент США пригласил своего украинского коллегу в Белый дом в результате двух телефонных разговоров, которые они провели неделю назад.

«Оба разговора были очень хорошими. Президенты понимают друг друга. Они сразу начали говорить очень конкретно. Тот факт, что они так быстро договорились о встрече, свидетельствует о том, что мы являемся друзьями и партнерами», — подчеркнул он.

Ермак отметил, что оба лидера хотели лично обсудить деликатные вопросы, которые нельзя поднимать во время телефонных разговоров.

«Есть много вопросов, которые невозможно обсудить по телефону. Например, о ситуации на передовой. Например, о наших [военных] планах и о том, как мы и американская сторона видим следующие шаги в мирном процессе», — уточнил руководитель ОП.

По его словам, Зеленский сказал Трампу, что до сих пор готов встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте мира, кроме России и Беларуси.

Президент Украины надеется, что его встреча с Трампом приведет к четким решениям со стороны США относительно того, какое оружие они готовы предоставить Киеву.

Ермак отметил, что на первом месте в списке пожеланий Украины находятся ракеты Tomahawk, поскольку Киев считает, что они «могут изменить ход войны». Кроме того, Украина хочет получить несколько других систем вооружения, которые требуют одобрения США.

«Нам нужно политическое решение США, которое позволит нам без ограничений покупать любое необходимое вооружение», — пояснил он.

Руководитель ОП также признал задержки в реализации схемы, по которой страны НАТО покупают американское оружие для поставки в Украину, особенно это касается систем противовоздушной обороны.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

17 октября президент Украины посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.