Трамп заявил, что не допустит перерастания войны в Украине в Третью мировую

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит эскалации войны России против Украины до уровня мирового конфликта.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

«Я попал в эту ситуацию — не я начал эту войну. Это дело Байдена. И я пришел, и это был полный беспорядок, который мог привести к Третьей мировой войне. По моему мнению, это могло произойти. Но этого не будет», — подчеркнул Трамп.

Реклама

Президент США заявил, что намерен «спасать жизни» и способствовать миру в Европе. Он также обвинил администрацию Джо Байдена в стратегических ошибках, которые, по его мнению, привели к полномасштабному вторжению России в Украину.

«Я делаю это, чтобы спасать души. Это все, для чего я это делаю. Я делаю это не ради нас — между нами океан. Но я хочу помочь Европе. Они хотят, чтобы война закончилась, но не могут этого сделать. А я могу», — отметил Трамп.

Отдельно американский президент затронул тему отношений между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, назвав их «ужасными», что, по его словам, затрудняет организацию совместных переговоров.

Трамп также подтвердил, что обсуждал с Путиным вопрос возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, добавив, что российский лидер «был не в восторге» от этой идеи.