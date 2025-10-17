Томагавков не будет? Чем Кремль пытается «купить» Трампа

Можно было бы сейчас поиздеваться с журналистов телемарафона и ряда каналов, которые просили анализ, точнее, комментарии в стиле RSNPZD. Но смысла в этом нет. Стоит подумать об ином.

Я просто напомню то, что писал недавно про логику РФ в ударах по газовой инфраструктуре Украины. И о теме возможной газовой сделки России и Штатов. Также стоит не забывать и другие темы, которыми Кремль пытается «купить» Трампа

1. Северная морская логистика (не проводы, а инфраструктура).

2. Газ и нефть на Дальнем Востоке. Добыча и реализация. Регион важен, потому что это зона интересов КНР.

3. Ресурсы. Фактически, та же тема, что и в украино-американском договоре. Только на ограниченный перечень и с более выгодными для РФ условиями. Тут Кремлю помогает тот же фактор Китая: «или с вами или с Пекином».

4. Ядерная безопасность. Новая система договоров о нераспространении -— единственное поле, где РФ все еще выступает на равных. С большим политическим весом, чем остальные участники «ядерного клуба».

5. Ядерное топливо — переработка, утилизация.

6. Поставка редкоземельных элементов, которые РФ добывает сейчас. Да и не только.

Но самое главное (и об этом писал в прогнозе на 2025 год) — фактор американо-китайских отношений. Где ухудшение между Пекином и Вашингтоном равно возможности игры Кремля.

Но, с другой стороны, то же самое ухудшение и переход к торговой войне без желания войти в военную эскалацию может подтолкнуть обе ключевые столицы к желанию «заморозить» российско-украинскую войну, дабы не создавать дополнительных рисков. Заморозить условно, «как есть», с минимальными дополнительными конструкциями обеспечения безопасности.

Для Украины на данном этапе важным станет «завтра» и «послезавтра». А именно — возможности и способности оперативно согласовать позиции с государствами, для которых глубокие уступки в адрес Кремля несут опасность. И это не только «европейские партнеры». Одним из важнейших элементов пазла является Турция. Которой крайне невыгодна ситуация, при которой Кремль, получив передышку, попытается вернуть свои позиции в черноморском регионе.

А также важна коммуникация с Китаем. Ведь если контуры заморозки могут (и вероятно будут) обсуждаться по трекам США-КНР, не работать с другим участником, как минимум, глупо. Ведь, хочу напомнить, что позиция ряда государств, которые сегодня активно поддерживают Украину — результат долгой коммуникации в 2022−23 годах. С ними сработало.

На китайском же направлении у нас есть варианты посредников. Это:

1. Упомянутая Турция, у которой есть свои интересы, в перечень которых не входит усиление РФ. И у которой прекрасные отношения с КНР.

2. Государства ЕС. Которые не спешат входить в «торговую войну Трампа». И, в первую очередь, это партнеры Пекина. Такие как, например, Польша, Германия, частично Франция — северный коридор. А также Румыния и Болгария как государства, через которые выстраивается черноморская ветка южного коридора.

3. Пакистан. Про боеприпасы смогли договориться, а вот о развитии отношений дальше не подумали. Хочу напомнить, что уровень политических отношений Исламабада с Пекином в китайской иерархии «стратегических партнерств» стоит на ступень выше зафиксированных отношений с Москвой.

Что касается США, то вновь напомню факт, который Трамп не скрывает — приверженность жесткому стилю переговоров с повышением ставок. Поэтому воспринимать его резкие заявления в адрес других государств надо без излишней эмоциональности. Есть очерченные интересы, есть, назовем прямо, шантаж. Причем, в нашем случае — обеих сторон. Вопрос лишь в том, что этот процесс идет попеременно — вначале одних пугать, потом других. Это просто факт, который надо помнить и с которым надо работать.

А сама сегодняшняя встреча Зеленского и Трампа? Брифинг (если будет) — будет кратким. Трамп «Хороший разговор, Зеленский молодец, подходим к сделке. Томагавки? Опция «на столе».

Зеленский «Хороший разговор. Трамп поддерживает Украину и большое спасибо за такую поддержку. Координируем наши усилия ради мира. Который не будет устойчивым без активной позиции США и наших Европейских партнеров».

Главное для украинских властей, напомню, будет «завтра» и «послезавтра». Про это и писал выше.

