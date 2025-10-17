Трамп о санкциях США против России: Сейчас не идеальное время

17 октября, 10:06
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 16 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп считает, что для усиления американских санкций против страны-агрессора России сейчас «не идеальное время». Об этом он сказал журналистам в Белом доме после телефонного звонка российскому диктатору Владимиру Путину 16 октября.

Он сказал, что обсудит вопрос санкций с республиканцами в Конгрессе — лидером большинства в Сенате Джоном Туном и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

«Я не против этого, я просто говорю, что это может быть не идеальное время. Это может произойти через неделю или две. Но это мое решение, как вы знаете», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов о работе над законопроектом о санкциях против РФ.

Зеленский и его команда были удивлены разговором Трампа с Путиным и анонсом встречи в Венгрии — Axios

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним. Как заявил президент США, он обсудил с Путиным вероятность передачи Украине Tomahawk.

Трамп также назвал новый телефонный разговор с Путиным «очень хорошим и продуктивным». По его словам, предстоящая встреча будет направлена на принятие «важных решений» относительно войны России против Украины.

17 октября в 20:00 по киевскому времени Трампом проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры обсудят пути давления на Путина и поставки Украине ракет Tomahawk.

«Украина удивительно противостоит РФ». Трамп заявил, что российская экономика в ужасном состоянии

14 сентября президент США заявил, что санкции, которые страны ЕС ввели против России, «не являются достаточно жесткими». Он утверждает, что готов ввести санкции, но ожидает, что Европа сделает то же самое на соответствующем уровне.

Зато в Конгрессе зарегистрировали законопроект, который предусматривает ограничения для судов и компаний «теневого флота» РФ. Также двухпартийная группа сенаторов выступила с предложением признать Россию государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей.

В августе сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Конгресс США готов одобрить введение санкций и высоких пошлин против России.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Владимир Путин Россия-США Санкции против России Санкции США Переговоры с Россией Дональд Трамп

