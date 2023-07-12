Встреча Зеленского с Байденом продолжалась вдвое дольше запланированного 12 июля, 18:48 Джо Байден и Владимир Зеленский на полях саммита НАТО 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Владимир Зеленский подвел итоги встречи с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля.

Обновлено в 19:30. Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом ситуацию на передовой, возможности Украины, долгосрочное оборонное сотрудничество и «внутренние российские процессы».

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«США бок о бок с Украиной все время нашей защиты против агрессии. Мы это очень ценим. Благодарю лично Президента США, Конгресса и всего американского народа за жизненно важную помощь: военную, финансовую, политическую, предоставленную Украине с начала полномасштабного российского вторжения», — написал он.



Глава государства написал в Telegram, что встреча была «очень хорошей и сильной» и продолжалась минимум вдвое дольше, чем планировалось. Он поблагодарил Байдена.

«Если бы протокол не остановил встречу, мы бы говорили еще дольше. Все темы: продолжительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Отчетливо видим, как завершить эту войну нашей общей победой», — заявил Зеленский.

Президент Украины ранее говорил, что хочет обсудить с Байденом предоставление Украине ракет большой дальности для укрепления ее обороноспособности в войне с Россией.

Лидеры Большой семерки на второй день саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля подписали декларацию о поддержке Украины, которая предусматривает долгосрочные гарантии безопасности.