После окончания войны Украину точно пригласят в НАТО — Зеленский 12 июля, 19:02 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина получит приглашение стать участницей НАТО после окончания войны.

Во время брифинга президент подчеркнул, что получил от лидеров стран запада «недвусмысленность», что Украина будет в НАТО. Он сообщил, что Украина станет участницей Альянса, когда ситуация с безопасностью стабилизируется.

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«Если простыми словами, в тот момент, когда война закончится, Украину точно пригласят в НАТО и Украина станет членом союза. Я сегодня никакого другого мнения не слышал», — сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе — последние новости

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция).

На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».