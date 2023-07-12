«Что мне сказать сыну?» Исполнительный директор ЦПК Каленюк чуть не поссорилась с советником Байдена Салливаном 12 июля, 18:54 Дарья Каленюк (Фото:Daria Kaleniuk / Facebook)

Исполнительный директор общественной организации Центр противодействия коррупции Дарья Каленюк чуть не поссорилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает CNN.

Каленюк на брифинге в Вашингтоне эмоционально поинтересовалась, каких реформ не хватает союзникам, чтобы Украину пригласили в Альянс.

«Пожалуйста, посоветуйте мне: что мне сказать сыну? Что президент Байден и НАТО не пригласили Украину в НАТО, потому что он боится России? Боитесь, что Россия проиграет? Боитесь победы Украины? Или о непубличных каналах связи с Кремлем, который является террористической организацией, чтобы добиться Минска-3? Или готовить сына в солдаты и воевать против россиян, когда через семь лет ему будет 18?» — спросила она Салливана.

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Тот в ответ поблагодарил ее за усилия по продвижению демократии, призвал украинцев противостоять российской агрессии, указал на «огромный потенциал», который США передали Украине для такой борьбы, и напомнил о постоянной солидарности со стороны Вашингтона и других партнеров.

По словам Салливана, Байден «был четок и прямолинеен» в комментариях насчет Украины и НАТО, «и кое-что из того, что вы сказали в своих комментариях о мотивах, я думаю, было совершенно необоснованным и неоправданным».

Вслед за президентом США Салливан повторил, что взять Украину в НАТО сейчас — это втянуть весь Альянс в войну против РФ. Он посоветовал Каленюк «оставить инсинуации или подтексты за дверьми, чтобы мы могли поговорить друг с другом по доброй воле».

Затем он указал ей, что «американский народ заслуживает определенной благодарности», но добавил, что «на самом деле несет это бремя народ Украины, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать его. И мы будем делать это, и я лично буду делать это каждый божий день».