Байден прибудет на саммит НАТО в Вильнюс 2 июля, 19:52 Джо Байден (Фото:REUTERS/Том Бреннер)

Президент США Джо Байден примет участие в саммите НАТО, который состоится 11 и 12 июля в литовской столице Вильнюсе.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Перед саммитом 9 и 10 июля президент США посетит Лондон, где встретится с королем Чарльзом III и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком с целью дальнейшего усиления близких отношений между странами.

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«Затем президент отправится в Вильнюс, Литва, 11−12 июля для участия в 74-м саммите НАТО», — говорится в сообщении.

После саммита 13 июля президент США приедет в столицу Финляндии Хельсинки, чтобы принять участие в американо-нордическом саммите лидеров.

Членство Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.