Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО 1 июля, 18:54 Премьер Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 1 июля 2023 года (Фото:Офис президента Украины)

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве в субботу, 1 июля, заключили совместную декларацию, в которой говорится о поддержке членства Украины в НАТО. Таким образом Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в Альянсе.

Об этом заявил президент Зеленский на совместной пресс-конференции с испанским премьером.

«Наше сегодняшнее заявление это уже 21-й такой документ с членами Альянса, и это большинство. Рассчитываем на поддержку Украины Испанией на саммите Альянса в Вильнюсе и Украина убеждена, что на сегодня существуют все основания, чтобы предоставить Украине приглашение к членству в НАТО», — подчеркнул Зеленский.

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В декларации говорится о том, что Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания Совета Украина-НАТО «как площадки для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины к евроатлантической семье согласно Бухарестской декларации».

«Испания подтверждает свою поддержку политики открытых дверей НАТО в соответствии со Стратегической концепцией НАТО от 2022 года и Декларации Мадридского саммита НАТО», — говорится в документе.

На сегодня членами НАТО является 31 страна. После того как Испания присоединилась к странам, поддерживающим членство Украины в Альянсе, остается еще 10 стран, которые не подписывали с Киевом аналогичных деклараций. Это в частности Венгрия и Турция.