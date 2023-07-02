Обсудят вопросы НАТО и Украины. Глава правительства Швеции встретится с Джо Байденом 2 июля, 13:28 Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон проведет встречу с Джо Байденом в среду, 5 июля (Фото:Henrik Montgomery/TT News Agency via REUTERS)

В среду, 5 июля, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон приедет в США, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом относительно вступления Швеции в НАТО, трансатлантических связей по вопросам безопасности и войны в Украине.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В заявлении Белого Дома указано, что оба лидера «рассмотрят совместное расширенное сотрудничество в области безопасности и согласуют свои позиции, что Швеция должна присоединиться к НАТО как можно скорее». Главы двух стран также обсудят вопросы трансатлантической координации в отношении Китая, изменения климата и новых технологий.

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Глава правительства Швеции сообщил, что ключевым аспектом встречи станет вопрос вступления его страны в НАТО.

«Я очень рад, что президент Байден приглашает нас на встречу на следующей неделе перед саммитом НАТО в Вильнюсе», — заявил Ульф Кристерссон.

Швеция начала пересматривать свою долговременную политику нейтралитета после полномасштабного вторжения России в Украину. 18 мая 2022 года Швеция вместе с Финляндией подала совместную заявку на вступление в НАТО, а 5 июня обе страны подписали протоколы о вступлении в организацию. Стокгольм также сообщил, что до вступления в Альянс позволит разместить контингент НАТО в своей стране.

Однако вступление Швеции в НАТО был заторможен претензиями Турции и Венгрии. Анкара выдвигала стране условия, связанные с активностью курдских сообществ на их территории, в частности, требовала от Швеции выдать 120 террористов. После внесения законодательных изменений, однако, Турция не согласилась ратифицировать вступление Стокгольма.

В столице Швеции вспыхнули антитурецкие протесты, после чего президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Стокгольма на вступление в НАТО, пока будут продолжаться протесты.

