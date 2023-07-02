«Не повторяйте ошибку Меркель». Кулеба призвал Германию не блокировать вступление Украины в НАТО

2 июля, 01:33
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Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецких политиков не тормозить процесс членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает Bild.

«Не повторяйте ошибку, которую канцлер Меркель сделала в Бухаресте в 2008 году, когда она упорно сопротивлялась любому прогрессу в вопросе членства Украины в НАТО», — заявил министр.

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Он напомнил, что тогдашняя нерешительность Альянса «открыла двери для российской агрессии против Грузии и аннексии Крыма». Глава МИД считает, что если после войны Украину не примут в НАТО, то «для Европы это станет самоубийством».

«Единственный способ закрыть двери для российской агрессии против Европы и европейско-атлантического пространства в целом — это принять Украину в НАТО», — заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что после членства Украины в НАТО, Альянс больше не будет заниматься проблемой угрозы с востока.

«Мы возьмем это бремя на свои плечи», — заявил Кулеба.

Членство Украины в НАТО — что известно

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В сентябре прошлого года Украина подала заявку на членство в НАТО, причем несколько стран-членов НАТО поддержали кандидатуру Украины, а другие колебались или отказались занять позицию.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что у западных союзников все еще нет единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   НАТО Германия Ангела Меркель Дмитрий Кулеба

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