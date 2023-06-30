«Вопрос Украины в НАТО решен». К чему готовится Киев перед саммитом Альянса в Вильнюсе и какие решения мы услышим — интервью 30 июня, 20:30 NV Премиум Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Шарль Мишель, председатель Европейского Совета, Брюссель, 29 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики Вежа, рассказал в интервью Radio NV, как украинская власть готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе и какие решения Альянса ожидают Украину.

— Интересная информация: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины. И это сказал не кто-то там, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Что мы должны понимать из этого заявления? Пока его не превратили, но я думаю, что на пустом месте такие предположения или планы не озвучиваются. То есть мы можем предполагать, что оно таки произойдет, что это нам даст?

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— Дело в том, что история вообще с этим фондом довольно интересная, скажем так. Констатировали много противоречивой информации относительно единства ЕС о поддержке Украины в вопросе финансирования. Но Боррель всегда оличался своими отдельными позициями, особенно, мне так кажется, после его не очень удачного визита в Россию перед началом широкомасштабного вторжения, когда он там несколько оконфузился, говоря о поддержке России. Сейчас он кардинально изменил позицию, она довольно последовательная, даже что касается отношений с Китаем. Поэтому я думаю, что идея может быть неплохой, но вопрос в том, как она будет реализована.