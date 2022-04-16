«РФ скажет, что воюет с НАТО». Как Путин хочет оправдаться за поражение и заканчивается ли у США оружие — интервью с Ждановым 16 апреля, 22:03 Цей матеріал також доступний українською После обстрела в Лисичанске Луганской области, Украина, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Все больше экспертов уверены в том, что Россия потерпит поражение в войне с Украиной. Мировые СМИ пишут о затоплении крейсера Москва, которое стало символом «беспорядочной» войны РФ и ударило по Кремлю.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

В то же время Москва угрожает Вашингтону «непредсказуемыми последствиями», если США продолжат наращивать поставки вооружения Украине.

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В интервью Радио НВ военный эксперт Олег Жданов объяснил, о чем свидетельствуют такие заявления Кремля, на какую месть способен диктатор Владимир Путин из-за «гордости флота» на дне Черного моря, а также о том, может ли у США закончиться оружие и когда будет решающее сражение за Донбасс.

— Путин любит повторять словосочетание «ассиметричный ответ». Если говорить о тех ракетных ударах, которые возобновились после уничтожения крейсера Москва, это уже оно? Следует ли ожидать более масштабного ответа?

— «Асимметричный ответ» — действительно его почти любимая фраза. Думаю, что на большее они сегодня не способны. Я не принимаю [в расчет] пока те угрозы, о которых говорил президент: оружие массового поражения. Но там есть предохранитель в виде стран Запада, предупредивших РФ о намерениях применить такое оружие.

Но количество обстрелов может быть увеличено.

— После уничтожения крейсера Москва позиции России в море ослабли? Исчезла ли угроза атаки с моря?

— К сожалению, полностью она не отпадает, но боевые возможности Черноморского флота России сейчас ограничены в том смысле, что у них нет столь прочного прикрытия с воздуха, как им обеспечивал крейсер Москва. Вся эскадра ходила вокруг крейсера. Если будут приняты меры против эскадры Черноморского флота, то они могут преуспеть.

Кстати, после затопления крейсера эскадра ушла в Новороссийск, а не в Севастополь — подальше от территории Украины.

— Еще рано говорить о разблокировке портов?

— Еще рано говорить. Россия заминировала основные маршруты торговых путей, это первое. Второе — они практикуют такую террористическую деятельность, как запуск одиночных плавучих мин, которые не фиксированы, дрейфуют в акватории Черного моря. Одна из них была выловлена турецкой береговой охраной в проливе Босфор.

— Россия направила США официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО оружия в Украину могут привести к «непредсказуемым последствиям». Что это за угрозы?



— Думаю, что это политические игрища со стороны Российской Федерации, потому что я на сегодняшний день не вижу основания под этими заявлениями. Я понимаю, что мы воюем с РФ, для нас это может обернуться ракетными обстрелами или началом активных действий на фронте, хотя его мы уже более-менее контролируем и для нас там неожиданностей быть не может.

А что Россия может сделать США, какие угрозы она может выражать в их сторону? Это не поддается контролю или анализу. Поэтому думаю, что это политические заявления для того, чтобы хоть как-то оправдаться, что Россия терпит поражение на территории Украины. Основной месседж, я так понимаю, будет у РФ, что они воюют с НАТО, потому не могут победить.

— Есть предположения у экспертов, что у США может закончиться оружие. Вроде бы они не планировали, что война будет столь продолжительной, что будут оказывать так долго Украине помощь в виде вооружений. И возникает дилемма: отправить в Украину или оставить себе? Что вы об этом думаете?

— Думаю, это только опасения и аналитические расчеты. Я сомневаюсь, что США имеют такой маленький запас вооружения.

Ситуация контролируема, потому что глава Белого дома Джо Байден провел совещание с основными производителями оружия в США. Думаю, что они обсудили этот вопрос. Сейчас, скорее всего, будет скорректирован госзаказ, эти производители получат оборонзаказ от правительства США для пополнения запасов этого оружия. А, возможно, для перехвата поставок с предприятий в склады, то есть напрямую с предприятий в Украину. Посмотрим.

— Когда вы ожидаете большого обострения на востоке? В понедельник-вторник или уже после Пасхи?

— Я ожидаю, что в ближайшие дни они постараются усилить наступательную активность своих войск. Надо дождаться, когда они введут все резервы, накопленные вдоль наших границ. А сегодня это и та армия, которая приехала с Дальнего Востока, и те части и подразделения, которые они вывели с северного и [северо]-восточного направления.

Для РФ не будет важно, это Пасха или нет: варварская страна, варварские намерения. Более того: понимая, что для нас это большой праздник и мы можем начать празднование, они могут использовать это.

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