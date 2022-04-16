РФ пытается усилить войска возле Харькова и готовится к наступлению в направлениях Авдеевки и Курахово — сводка Генштаба 16 апреля, 21:05 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные продолжают защищать города (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на перегруппировке на слобожанском направлении, усилении группировок своих войск и удерживании позиций возле Харькова. Они будут пытаться возобновить наступление в направлении Славянска и Барвенково после формирования резервов.



Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



Там рассказали, что оккупанты РФ продолжают наносить авиационные и ракетные удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, есть угроза атак на последние с территории Беларуси.

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На северном направлении российские военные завершают перегруппировку войск Центрального военного округа. На изюмском — основные усилия сосредоточены на удержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка.

На донецком и таврическом направлениях оккупанты пытаются оказывать огневое влияние и вести штурмовые действия на большинстве направлений. Враг усилил группировку войск за счет перемещения с территории Белгородской области в район Сватового отдельных подразделений Центрального военного округа.

Оккупанты могут продолжить штурм вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, где будут сосредоточивать усилия на захвате Попасной, Рубежного и Мариуполя, а также на выходе в районы Угледара и Марьинки. Также они будут готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях, рассказали в Генштабе.

На южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивал на попытках установить контроль над территорией Херсонской области и удержание занятых позиций. В Херсоне зафиксировали распространение российско-оккупационной администрацией агитационных листовок с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами. Продолжаются запугивание и террор мирного населения.



Вероятность привлечения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе к войне против Украины остается низкой, заявили в Генштабе.

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