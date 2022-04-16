«Россия сама себя уничтожила». Огрызко назвал два фактора, благодаря которым Кремль обречен на поражение в войне 16 апреля, 15:36 Цей матеріал також доступний українською Два фактора, благодаря которым Кремль обречен на поражение в войне (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Победа Украины в войне или поражение России зависит от двух факторов, считает бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

«Оружие уже поступает. И поступает то, которое нам реально нужно. Пусть и с опозданием, но все-таки оно есть. Также мы имеем, хоть и не полные, но очень болезненные для России экономические санкции Запада, они будут продлены. Это два фактора, которые говорят о том, что шансов одержать победу у РФ нет. <...> Россия сама себя уничтожила. И этот процесс сейчас пойдет с ускорением», – убежден Огрызко.

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В то же время дипломат добавил, что определенную часть территорий они все еще могут держать, совершать на них зверства. Также Огрызко предупредил, что в сложившейся ситуации Россия способна на отчаянные шаги:

"Они уже пугали нас ядерной угрозой, ядерными ударами и применением других видов средств массового поражения".

27 февраля, после трех дней начала неспровоцированной полномасштабной войны против Украины, диктатор Владимир Путин заявил о переводе сил ядерного сдерживания в особый режим. Мир обеспокоился заявлением диктатора, хотя и не понял, что он имел в виду. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что РФ использует ядерное оружие в случае угрозы существованию России.

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