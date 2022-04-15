«Это катастрофа для пропаганды». Эксперт о потере россиянами крейсера Москва и его роли в планах оккупантов — интервью 15 апреля, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Потопление крейсера Москва является катастрофой для российской пропаганды и серьезным вызовом для планирования военных операций оккупантов на юге Украины, рассказал в эфире Радио НВ Максим Паламарчук, эксперт и автор книги «Военно-морская мощь и ее границы».

— Первая тема и первый же вопрос — флагман Черноморского флота крейсер Москва. Я уже читал мнения о том, что именно этот крейсер обеспечивал, в том числе противовоздушную и противоракетную оборону для целого флота. Потеря этого корабля, что значит для флота российских захватчиков?

Видео дня

— Здесь следует разделить этот вопрос на две части. Первая часть — это его военное значение, вы правильно сказали, что основная ценность этой боевой платформы для флота заключалась в обеспечении системы ПВО и, собственно, он фактически участвовал в боевых действиях, прикрывая наземную российскую группировку. Соответственно, это облегчит действия наших войск на Приморском направлении, это первое. И второе, конечно, все имеющиеся в Черном море корабли имеют существенно более низкий уровень защиты от угроз с воздуха или от авиационных ударов или от ракетных ударов. Соответственно, прямым следствием гибели этого крейсера будет вынужденный уход кораблей РФ от побережья Украины. Но, пожалуй, еще более важно пропагандистское значение. Это самый большой военный корабль потопленный со времен Второй мировой войны, это флагман. Но еще очень важно, он является неким мифом в городе Севастополе. То есть гибель этого корабля серьезно подрывает многолетние усилия московитской пропаганды, сосредоточенные на вере в мощь оружия РФ. Если мы снова вспомним потопление предыдущего крейсера в бою, это был аргентинский крейсер Генерал Бельграно в 1982 году. Гибель этого корабля вернула аргентинский флот фактически в порты, позволила британским войскам все же совершить возвращение обратно на Мальвинские острова. И это привело наконец к падению аргентинской военной хунты.

— А есть уже понимание, каким образом дозвуковые ракеты смогли обойти эти радиолокационные системы, которые были на крейсере Москва?

— Основное, что это понимание есть у наших военных, осуществивших это. И желание, чтобы это понимание у них оставалось. Потому что вы понимаете, что на любые меры можно найти контрмеры. Мы видим результат. Вряд ли нам нужно знать секрет этого результата.

— То есть секрет фокуса никто не покажет, чтобы потом этот фокус еще раз удавался. Можем на такое надеяться?

— Именно так. Будем надеяться.

— Но в целом не одним флагманом жив и наносит ущерб Украине российский флот, или это группировка, поскольку они стягивали корабли с других флотов в Черное море. Насколько существенна там военная, именно морская армада?

— В принципе, вопрос о существенной или несущественной армаде — это всегда относительные вещи. Конечно, в принципе, соотношение сил, как и морское, для нас не изменилось, оно остается абсолютно в пользу РФ. Другой вопрос, учитывая отсутствие этих кораблей в море, это не имеет большого значения. Ведь сохраняется возможность наносить ракетные удары ракетами Калибр по территории Украины. Но эта возможность лимитируется не столько количеством кораблей и, соответственно, пусковым платформам, сколько запасами самих ракет.

— В принципе, Украина с точки зрения своей военной мощи не является мощным морским государством. Мы много говорили о проблемах и направлениях еще до вторжения РФ в феврале. В начале агрессии мы знаем, что был притоплен Гетман Сагайдачный. Но, несмотря на такое состояние украинского флота, украинцам удалось потопить и большой десантный корабль под Бердянском, и вот флагман Черноморского флота. Это что-то, чего никто не ожидал? Откуда такая ловкость у украинских защитников?

— Прежде всего здесь следует отдать должное их профессионализму, их применению в первом случае оружия, которое, в принципе, не предназначалось для ударов по кораблям, но благодаря удачно спланированной операции сработали против них. Во втором случае, насколько я понимаю, есть сочетание и способности украинских воинов, и способности украинского военно-промышленного комплекса. Не следует забывать, что количество государств, производящих противокорабельные ракеты, очень ограничено в мире. Но есть еще третий фактор. Тот объективный фактор, хотя мы говорим традиционно о Черном море, как море, в военном отношении оно классическим морем не является. Оно окружено со всех сторон. Контролирует море страна, контролирующая вход в него, в данном случае гораздо больше российских кораблей сейчас находятся в Средиземном море, но не могут попасть, потому что Турция их не пропускает. И кроме того, при наличии современного ракетного оружия Черное море, мягко говоря, весьма сложная среда для выживания крыпных кораблей.

— Гарпуны, о которых говорили как о возможной передаче в Украину. Что они могут важное изменить?

— Честно говоря, я вижу сообщение в СМИ о гарпунах. Но, с другой стороны, есть сообщение, что на самом деле речь идет об определенных системах, меньшей мощности и меньшей дальности, противокорабельных системах, которые планирует передать Великобритания. И есть информация о том, что Норвегия рассматривает вопросы противокорабельных ракет. Это более новые противокорабельные ракеты, чем гарпуны. Они находятся на вооружении в Польше и Румынии. В любом случае, конечно, увеличение количества противокорабельных ракет существенно ограничит свободу действий надводных сил флота РФ в Черном море. Особенно у берегов Украины. Это уже речь не только о, так сказать, их приближении к берегу, но и вообще о безопасности выхода из порта, условно говоря.

— Если мы сейчас видим успешные пуски Нептунов, если появится еще какое-нибудь, в зависимости от того, какое еще противокорабельное вооружение появится, есть ли у Украины возможность контролировать какую-то часть акватории и хотя бы минимальный проход кораблей организовать?

— Здесь мы переходим к вопросу военно-морской стратегии и более слабой, и сильной стороны. Есть возможность контроля по морю, то есть возможность не разрешать им пользоваться противнику. И давать возможность пользоваться для своих нужд. А есть возможность так называемого запрета доступа. Когда ты сам не можешь использовать море потому, что на нем присутствует противник, но, с другой стороны, ты препятствуешь и противнику его использовать. То есть двойной отрицательный результат. В нашем случае речь идет именно не о контроле моря, а о запрете или, по крайней мере, серьезном ограничении действий на нем противника.

— То есть это пока потенциально не приближает нас к разблокировке портов, я так понимаю?

— Разблокировка портов — это довольно сложный вопрос. Потому что, условно, все, конечно, смотрят на классическую военную блокаду, то есть как в XVII веке стоит корабль у порта. Да, в этом отношении есть шанс, что мы можем открыть. Но кораблям также могут угрожать следующие угрозы, такие, как авиационные удары, еще один вызов. Кораблям могут угрожать морские мины, еще один вызов. И четвертый вызов — это подлодки, тоже имеющиеся на вооружении РФ. Поэтому защититься от всех этих угроз вполне сложно. Если не будет завершения боевых действий и продолжения тех агрессивных действий со стороны РФ, которое имеет место сейчас, то возобновление судоходства может быть либо достаточно ограничено через какие-то механизмы, либо договорное, например, договоренность, что сюда заходят корабли под флагом ООН для предоставления какой-то гуманитарной помощи или вывоза тех же гуманитарных грузов для государств Африки, которым грозит голод. Что-то в этом роде. Но ситуация динамична, и как могут развиваться события, в том числе и в позитивном направлении, пока сказать затруднительно.

— Отрабатывалась или обсуждалась идея, что флоты стран НАТО могли бы организовать какое-то гуманитарное патрулирование для кораблей, выходящих из украинских портов. Это еще более сложная задача, или в ту сторону лучше не смотреть?

— У нас есть позиция Турции, которая, согласно конвенции, закрыла проход для военных кораблей. Очень хорошо, что она это закрыла с нашей стороны, потому что, например, россияне могли бы заменить Москву, усилить еще двумя однотипными крейсерами, которые находятся в Средиземном море. А с другой стороны, я не готов сказать, изменит ли Турция свою позицию настолько, что она позволит проход именно кораблей НАТО.

— То есть, мы понимаем, что если эта процедура и может быть, то очень и очень сложной. Мы понимаем, что это непростая штука и на это уйдет не одна неделя.

— Это будет достаточно сложно, вряд ли это будет на следующей неделе. Но, условно говоря, если на самом деле будет затягивание боевых действий, то с большой вероятностью какая-нибудь форма налаживания судоходства с привлечением международных организаций, международных гуманитарных организаций, гуманитарных конвоев, назовите это как хотите, скорее всего, будет сформирована.

— И теперь к ситуации, которую показала война для украинского флота. Или все еще мы будем после войны говорить, что, например, нам нужно что-то типа москитного флота? Или эти вещи тоже должны быть переосмысленными?

— Здесь мы говорим о будущем, которое еще не наступило. Я верю в нашу победу, потому что у нас просто нет иного выбора. Но мы должны отдавать должное, что после победы у нас будет очень много разных вызовов. Могут быть очень разные варианты. Поэтому мне кажется, что говорить сейчас о том, какой нам флот будет нужен, в какой он форме будет нужен, немного преждевременно.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.