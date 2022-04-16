«Города-крепости». Командование РФ не знает, как отвечать на новое западное оружие для Украины и как атаковать Донбасс — Яковина 16 апреля, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Российский диктатор Владимир Путин намерен добиться решительной победы на Донбассе, чтобы представить своему народу эту победу как победу во всей войне. Об этом в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

Российские войска собираются двумя ударами с севера, из района Изюма, и с Юга, из Запорожской области, соединить свои войска и взять в окружение группировку украинских войск, которые были в зоне Операции объединенных сил и противостояли российским войскам на Донбассе все последние восемь лет.



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Войска сейчас стягивают в эти районы и на Севере, и на Юге просто со всей Российской Федерации, особенно интересно то, что происходит с северной группировкой, которая накапливает силы в районе города Изюм. Одна из новостей, которые поступают оттуда, следующая: примерно 40% не хотят воевать, отказываются. Пишут рапорты о том, что мы готовы вернуться в расположение своей части, но воевать не хотим. Потому что война не объявлена, военного положения нет, то есть такие отказы даже не считаются дезертирством. считается, что поскольку это так называемая «военная операция», то участие в военной операции — дело добровольное. И вот 40% личного состава уже воевавших в районе Киева и Чернигова, отказываются принимать участие, понимая, что скорее всего живыми они с этой операции не вернутся.

Они отказываются. Им ставят в военные билеты печати о том, что они склонны к предательству, к трусости, к чему-нибудь такому. Считается, что с этими печатями им потом будет тяжело устроиться на какую-то другую работу либо получить какое-то повышение по службе. Я думаю, все равно лучше получить какую-то некрасивую печать в паспорт или военный билет, чем просто сгнить на поле боя где-то под Изюмом или сгореть в каком-то танке, чтобы от тебя даже пыли не осталось.

Несмотря на то, что до 40% отказываются принимать участие в боевых действиях, все-таки есть смертники, которые соглашаются на это. Из этих смертников сейчас формируют колонны и они идут от российской границы в направлении города Изюм. Интересно то, что сейчас со стороны Харькова идет небольшое локальное наступление украинских сил, которое в общем угрожает город захватить. И в этом случае снабжение всех российских сил остановится, я даже не знаю, как они будут наступление на Донбасс проводить в таком случае.

Еще один интересный момент: у России сейчас много техники, которую они расконсервировали на старых советских складах, но почти нет людей. Почему? Потому что для того, чтобы было много людей, нужно проводить мобилизацию, а Путин не хочет по политическим мотивам проводить эту самую мобилизацию. Соответственно, танки едут полупустые, машины едут полупустые и т. д. , техники много, людей — мало. Из-за этого боевой охраны нет и поэтому эти колонны становятся очень легкой целью для украинских разведчиков и спецназовцев.

Что касается Славянска и Краматорска: насколько я понимаю из открытых источников информации, что их сейчас оборудуют, превращают в настоящие «города-крепости» для того, чтобы если на них российские войска полезут, они там и полягут. Насыщенность противотанковыми средствами у украинской армии, по данным американцев, просто огромная: на один российский танк приходится примерно 10 комплексов противотанковой борьбы, причем комплексы эти суперсовременные, НАТОвские. И украинская Стугна тоже показывает себя с самой лучшей стороны.

Еще важно то, что средства ПВО стали поступать, британские Starstreak, комплексы ПВО, с помощью которых сбиваются российские самолеты и фронтовая авиация. А именно фронтовая авиация, как считается, будет максимально использоваться именно во время попытки проломить украинскую оборону между Изюмом, Краматорском и Славянском. Ожидается, что с помощью этих комплексов Starstreak будет сбито огромное количество российских самолетов, вертолетов.

Но есть еще сюрпризы, например, Словакия пообещала передать Украине 18 гаубиц Zuzana. Очень хорошие, кроме того, аналогичные гаубицы, только еще более высокого качества, немецкие, 100 гаубиц пообещали выделить немцы. Они же пообещали выделить 50 танков Леопард-1. Словацкий комплекс С-300 приехал в Украину.

Еще нужно отметить, что на службе у Украины стали появляться американские противоартиллерийские, противобатарейные радары. Хотя из этого радара стрелять нельзя, но он является сверхмощным оружием как раз в артиллерийской борьбе, а сейчас все люди, так или иначе освещающие события в районе Краматорска, Славянска и Изюма говорят, что именно артиллерия максимально активно используется российской стороной. То есть такие противобатарейные радары — это как раз то, что нужно для подавления российской артиллерии там.

Кроме того, я уже слышал несколько новостей о том, что применяются дроны-камикадзе Switchblade. Эффективное оружие. И вроде бы с помощью этого оружия уже начали останавливать продвижение российских войск, но только не там, где Славянск и Краматорск, а на Юге со стороны Бердянска, Мелитополя и т. д.

Скажу несколько слов про Мариуполь, это, конечно, самая больная тема. Там российские войска сообщали о том, что сдались в плен тысячи человек. На самом деле это оказалось фейком, никто в плен не сдавался, если и были какие-то сдачи в плен, то довольно малочисленные, тысячи людей — точно нет, это ерунда. Еще важно, что сами штурмующие, то есть эти так называемые «ДНРовцы» и российские войска говорят, что взять металлургические заводы у них не получится без применения спецтехники, потому что там это все строилось на века, огромные железобетонные стены, железобетонные колонны и т. д. В общем если они туда полезут, их там и положат. А без взятия Мариуполя, без взятия этих заводов, конечно, на Север российские войска не могут пойти, в наступление на Донбасс, потому что у них в тылу оказывается супермощная, обстрелянная и очень злая группировка противника.

Но вообще там что происходит? Там ожидается такая себе Курская дуга наоборот. Украинская оборона сейчас выглядит как выступ, российские войска хотят этот выступ срезать и окружить всех тех людей, которые находятся внутри этого выступа. Но для того, чтобы провести эту операцию, немцы собрали на восточном фронте под миллион человек, а россияне хотят сейчас сотней тысяч справиться. И я даже не понимаю, на что они там особо надеются, тем более, что сейчас. Я думаю, что здесь вполне реально будет повторение ситуации Курской дуги, потому что у Украины очень серьезная оборона, есть линия снабжения, есть все как полагается. Плюс замыслы врага заранее известны. Во время Курской дуги хотя бы немцы скрывали, что они собираются атаковать, а эти вообще не скрывают даже. Но после поражения на Курской дуге у Германии больше не осталось сил, возможностей и ресурсов для проведения хотя бы одной крупной стратегической наступательной операции, немецкая армия просто сдохла.

Буквально пару дней назад Байден поговорил по телефону с Зеленским, они обсудили, какое именно оружие необходимо Украине. Вчера прошел брифинг в Пентагоне, Джон Кирби, официальный представитель Пентагона, рассказал, что именно собираются поставлять американцы в Украину. Причем он сказал, что не просто собираются, он говорил, что максимально быстро, в максимально сжатые сроки это все поставят, стоимость оружия — 800 миллионов.

О чем речь? 18 155-Миллиметровых гаубиц и 40 тысяч снарядов к этим гаубицам. Десятки радаров, которые используются против артиллерии. Причем эти радары они отправят сразу уже, я думаю, может они уже и сейчас в Украине. 300 тактических дронов Switchblade. 500 Джавелинов, я думаю, про Джавелины не надо объяснять, что это такое. Тысячи других противотанковых систем. 200 американских БТРов, 100 джипов HMMWV, 11 вертолетов Ми-17. Химическое, биологическое, радиологическое защитное оборудование, медицинское оборудование, 30 тысяч бронежилетов и шлемов, больше двух тысяч различных прицелов, и лазерных, и всяких разных других. Взрывчатка C4, а также противопехотные мины.

И давайте совместим вот эту новость с новостью о том, что британцы совсем недавно пообещали выделить Украине противокорабельные ракеты. Соответственно, Украина с поступлением этих американских дронов и британских ракет получит возможность утопить весь краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации.

Плюс еще мне интересно было, представитель Пентагона Кирби рассказал, что на днях руководства Пентагона, министр обороны США провел совещание с восемью ведущими американскими корпорациями-производителями оружия и попросил их ускорить производство некоторых систем, некоторых видов оружия специально для Украины. Что за корпорации принимали участие, Кирби рассказал: Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, Lockheed Martin и несколько других, менее известных.

И плюс к этому Кирби пообещал, что американцы будут предоставлять еще больше разведывательных данных для украинской армии. То есть украинская армия становится по сути дела одной из самых оснащенных и самых прекрасно информированных, я бы так сказал, в мире. Уже даже не где-нибудь там в Европе или на евразийском континенте, а реально в мире. То есть налажен целый поток, то, что американцы называют «пайплайн», то есть огромная труба поставок оружия, она идет-идет-идет и остановить эту трубу у Российской Федерации уже не получится.

Даже если каким-то чудом у россиян сейчас получится добиться какого-то там успеха на Донбассе, в чем я сильно сомневаюсь, не поможет, уже не поможет, это надо было делать, добиваться какого-то успеха в этой войне россияне могли в первые две-три недели войны. И американцы помимо всего прочего развернули систему обучения украинских солдат и офицеров, которые потом отправятся в Украину и будут обучать работать с американским оружием своих коллег, сослуживцев.

Тут же интересно выступило Министерство обороны России, пригрозило бомбить центры принятия решений в Украине, если Украина и дальше будет сопротивляться. Вспомним хотя бы Николаев, где разгромили областную администрацию, это же в общем тоже центр принятия решений. Ударили, причем это мирная администрация, это же не военная администрация, а мирная, ударили прямо по мирной администрации. Видимо, у российской военной верхушки начинают шалить нервы, когда они видят, что против них реально уже начинает выступать самое современное американское оружие, причем в довольно больших количествах, и как бороться с этим оружием. Потому что у России призывники, чем они могут ответить? Они могут объявить мобилизацию — окей, объявили мобилизацию, кого призывать? Школьных учителей, охранников из супермаркета, студентов, кого еще? Кто составит эту мощную непобедимую силу, которая сможет победить американское, европейское, британское оружие? Да никто, нет в России таких. Единственное, что есть, — это, конечно, атомное оружие, но атомное оружие применять страшно самому Владимиру Путину, потому что в этом случае его могут скинуть свои же друзья, которые, очевидно, не планируют погибать в атомном огне ради амбиций Владимира Путина.

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