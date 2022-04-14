«Изменили инструкции». США будут активнее передавать разведданные Украине о войсках РФ в Крыму и на Донбассе — СNN 14 апреля, 18:21 Цей матеріал також доступний українською Российская техника в Крыму, 6 апреля 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Администрация президента США Джо Байдена будет передавать Украине больше разведданных о действиях России на востоке Украины и в Крыму, сообщил неназванный представитель американской разведки в комментарии СNN.

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По данным США, Россия меняет свою стратегию, чтобы сосредоточиться на южных и восточных регионах.

«С изменением военных действий России на юге и востоке Украины мы изменили наши инструкции, чтобы предоставить операторам дополнительную ясность для обмена разведданными с Украиной для самозащиты в, несомненно, предстоящем динамичном боевом пространстве», — сказал представитель американской разведки.

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Чиновник уточнил, что США «делились и будут продолжать делиться разведывательными данными с украинцами». Он добавил, что США интенсивно обмениваются своевременными разведданными об украинских территориях, удерживаемых Россией до вторжения 2022 года.

Ранее президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Новый пакет помощи будет включать «новые высокоэффективные системы вооружения», в том числе артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолеты, бронетранспортеры, а также другое вооружение, приспособленное к «более широкому наступлению, которое Россия готовится начать на востоке Украины».

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