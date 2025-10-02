«Все зависит от решения Трампа»: Зеленский подтвердил, что обсуждал с президентом США передачу дальнобойного оружия

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, 23 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Al Drago)

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал предоставление Украине дальнобойного оружия. Об этом он заявил во время общения с медиа перед саммитом Европейского политического сообщества в Дании в четверг, 2 октября.

«В прошлый раз у нас был очень продуктивный диалог [с Дональдом Трампом]. Мы говорили о системе вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим», — сказал Зеленский.

Он также прокомментировал возможность получать от США разведывательную информацию для ударов по энергетической инфраструктуре РФ и заявил, что все будет зависеть от решения Трампа.

2 октября президент прибыл в Копенгаген для участия в саммите Европейского политического сообщества и провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

23 сентября Зеленский и Трамп встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После встречи президент Украины сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

Он также заявил, что чиновники Кремля должны знать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

The Telegraph писало, что президент Украины попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

Инфографика: NV

28 сентября 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в администрации президента США обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk.