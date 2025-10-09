«Близки к урегулированию». Трамп заявил, что надеется завершить войну России против Украины

Американский президент Дональд Трамп считает, что в конце концов сможет урегулировать войну России против Украины. Об этом он сказал 7 октября, общаясь с журналистами.

Трамп заявил, что США смогли урегулировать семь войн и сейчас находятся на пути к решению восьмой.

Он также надеется на урегулирование «ситуации» с Россией, назвав ее ужасной.

«Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой, и я думаю, что мы урегулируем ситуацию с Россией, которая является ужасной. Кстати, на прошлой неделе погибло 7000 человек», — добавил президент США.

25 августа Дональд Трамп пригрозил «решительно вмешаться» в войну в Украине, если в течение двух недель не будет сдвигов в мирном процессе.

6 сентября Трамп заявил, что процесс прекращения российско-украинской войны оказался гораздо сложнее, чем он изначально предполагал. Он тогда напомнил, что ему удалось завершить семь войн, и выразил убеждение, что украинский конфликт тоже будет остановлен.

15 сентября Дональд Трамп впервые публично назвал Россию «агрессором».

18 сентября генеральный директор Newsmax и друг американского лидера Кристофер Радди заявил, что Трамп может стать «гораздо более агрессивным» в отношении России, которая продолжает войну против Украины.

Президент США 7 октября заявил, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по войне в Украине были сложнее, чем мирные переговоры о ситуации в Газе, где соглашение «очень близко».