Зеленский рассказал, что Трамп не отказал в Tomahawk и осознал ложь России

Зеленский подтвердил, что США рассматривают поставки Tomahawk и поняли, что РФ врет (Фото: REUTERS/Al Drago)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа он не получил от американского лидера категорического отказа в предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk . Он также добавил, что США отдает себе отчет в лжи РФ.

Об этом Зеленский сообщил на встрече с журналистами 8 октября, пишет Суспильне.

Он напомнил, что ранее просил об этих ракетах и бывшего президента США Джо Байдена, который отказал, а также Дональда Трампа до его избрания президентом. Зато во время последней встречи Трамп не сказал «нет», а отметил, что вопрос рассматривают «на техническом уровне и изучают возможности поставки».

По словам Зеленского, получение Tomahawk могло бы усилить позиции Украины и заставить Россию «немного протрезветь и сесть за стол переговоров».

«И если будет прекращение огня, то сам этот факт, как я сказал, будет влиять на возможность договориться потом, иметь план. Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь. И если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, — да, его надо номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины», — добавил президент.



Кроме того, Зеленский отметил, что его встреча с Трампом помогла американскому лидеру лучше понять реальное положение дел на фронте и оценить потери России.

Президент Украины напомнил, что предупреждал Трампа: россияне не смогут быстро захватить восточные области, и для этого российскому диктатору Владимиру Путину пришлось бы потерять миллион солдат.

«Он сказал: „Это твоя просто уверенность, и ты просто так уверен, но может быть разное“. Но мы видим, что было не „разное“. Произошло то, что я ему говорил», — подчеркнул Зеленский, отметив, что летне-осенняя наступательная операция РФ провалилась и стоила Москве тысячи единиц техники и значительных потерь личного состава.

Президент добавил, что Трамп осознал: Россия пыталась «продать некачественные товары» относительно своих военных возможностей. «Он ему попытался продать „некачественные товары“. Я думаю, что это любого человека оскорбляет, когда ему врут», — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что между Америкой и Россией нет общего видения войны, и что США теперь осознают лживую политику Кремля.

Президент Украины также сообщил, что после встречи 18 августа диалог с Трампом продолжается на разных уровнях, в том числе через спецпосланников Стива Уиткоффа и Кита Келлога и министра финансов Скотта Бессента.

18 августа в Белом доме состоялись переговоры с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров — президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, а также президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

8 октября Washington Post писал, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил США из-за возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, заявив, что это якобы может «спровоцировать прямой конфликт с НАТО». Сам Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о поставках, отметив, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.