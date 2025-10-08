Войска страны-агрессора России получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам доклада главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в среду, 8 октября.

Из-за усиления штурмов уровень российских потерь под Покровском в Донецкой области значительно вырос. По данным Зеленского, военные Центра спецопераций А СБУ, которые активно действуют под Покровском, ежедневно уничтожают примерно 100 оккупантов, без учета работы других подразделений Сил обороны.

За прошлый месяц ЦСО А ликвидировал 3028 оккупантов, каждого из которых Украина верифицировала, сообщил президент.

Ситуация под Покровском — что известно

18 сентября Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности, в районах Покровска и Доброполья. 20 сентября президент сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке — в своеобразном «мешке».

7 октября Институт изучения войны сообщил об аномально высоких потерях РФ на поле боя — соотношение убитых к раненым составляет 1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3. Самые высокие потери РФ фиксируются на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.