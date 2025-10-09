В начале следующей недели делегация Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко посетит США .

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 8 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

В состав делегации будут входить руководитель ОП Андрей Ермак и уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Зеленский рассказал, что в США будет обсуждаться ПВО, энергетика, санкции, замороженные российские активы, а также переговорный трек.

Глава государства также отметил, что на октябрь-ноябрь Украина готовит соответствующие действия, встречи и результаты в рамках работы Коалиции желающих.

8 октября американский президент Дональд Трамп сказал, что в конце концов сможет урегулировать войну России против Украины.

Президент США 7 октября заявил, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по войне в Украине были сложнее, чем мирные переговоры по ситуации в Газе, где соглашение «очень близко».