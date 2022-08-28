Чеченская пуля в голове Путина. Илья Пономарев — о вооруженном восстании в России, предательстве Кадырова и диверсанте в Кремле 28 августа, 14:08 Пономарев: Если Крым будет потерян, Путин просто станет никем (Фото:Ілля Пономарьов / Facebook)

Илья Пономарев, единственный депутат Госдумы, который в 2014 году не голосовал за аннексию Крыма, а ныне гражданин Украины и автор YouTube-канала Утро февраля, где он призывает к вооруженному свержению власти в России, на почти безупречном украинском рассказывает о влиятельном человеке из первого круга Кремля, который пытается «продать» Путина Западу в обмен на собственную безопасность.



С политиком общалась Елена Трибушная, главный редактор и ведущая YouTube-канала Є питання.

— Вы сообщили недавно, что российский топ-чиновник из первого круга Путина вышел на контакт с Западом и просит о переговорах. Понимаю, что вы не можете назвать, кто это, но можете ли хотя бы сказать, был ли этот человек на том эпическом заседании Совбеза РФ, где принимали решение о признании независимости ОРДЛО?

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— Ну, ты же понимаешь, я не могу это говорить, потому что не могу раскрывать источники. И это будет просто небезопасно для того человека. Зачем его терять? Если он перейдет на нашу сторону — будет огромная победа, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы это произошло.

— Просто объясните тогда, каков уровень этого человека и насколько он в принципе влияет на такие вещи.

— Это самый высокий уровень.

— То есть его слушают?

— Его слушают, и это очень-очень известный человек.

— Как это теоретически в принципе может происходить? Выходит он с таким месседжем к Западу — то есть хочет, чтобы Запад помог устранить Путина? И не использует ли его Кремль для того, чтобы выпросить переговоры?

— Я не знаю, один ли и тот же человек, о котором рассказала Daily Mirror, и человек, о котором я говорю, но в моем случае все очевидно. Там человек просто желает спасти свою шкуру, и ничего больше. Но это влиятельный человек, и он может сделать так много, что не важно, какой там мотив. Важно, что он сделает для того, чтобы спастись. Я считаю, что это очень важно для нашей победы.

— Теоретически, чем может Запад в этой ситуации помочь? На что он может повлиять? Использовать какую-то информацию?

— Да, конечно. Человек может принести информацию, деньги, но в нашем случае информация стопроцентно более существенна, и это информация об очень чувствительных событиях внутри ближайшего окружения Путина, это вопрос его безопасности, вопрос того, как вообще сейчас все работает в Кремле. Там много чего. А с точки зрения Запада это прозрачно — вопрос санкций, убежища, безопасности и так далее, но вопрос санкций — главный. В конце концов российская элита хочет жить на Западе, она не хочет жить в Китае или даже в Объединенных Арабских Эмиратах. Как временная локация — окей, но перманентно — нет. Поэтому они хотят избежать того, что сейчас там происходит.

— Правильно ли я понимаю, что речь идет о том, что в обмен на какую-то чувствительную информацию, например, в какую точку может Запад еще ударить или куда нажать, этот человек просит о гарантиях безопасности и светлого будущего для себя персонально?

— Здесь не просто информация, которой можно давить. Это вопрос личной безопасности господина Путина. Наша цель — уничтожить Путина. У нас нет другой цели, потому что эта война закончится только тогда, когда Путина не будет.

— То есть, мы сейчас говорим о его физическом уничтожении?

— Конечно.

— А что тогда происходит в Кремле? Какие настроения в окружении Путина и почему эти люди ведут себя так?

— Там настроение такое: это было не наше решение, это, как они говорят, «начальник» решил и просто нужно выполнять, а мы с этим не согласны и понимаем, что это путь в никуда. Они не понимают, что они могут реально сделать с этим и куда бежать, как спасти себя и как повлиять на ход событий, но они понимают, что все плохо. Подавляющее большинство пытается просто пересидеть и не делать ничего, выполнять свои обязанности, но без лишнего энтузиазма. Это они сейчас и делают.

— Как вы оцениваете настроение Путина сейчас? Он не достиг еще стадии осознания, что он проиграет?

— Ну, он вообще в очень стрессовой ситуации, но что он может сделать с этим? Здесь же обратного пути нет. Или он доходит до определенной победы или до того, что он может объявить как победу, а в противном случае он идет в Гаагу, и он это понимает. Сейчас он, конечно, хочет верить в то, что победа возможна, но я не знаю, что он осознает, а что нет. Я считаю, что прямо сейчас нет ни одного пути победы на поле боя. Думаю, они пытаются сейчас сесть за стол переговоров именно для того, чтобы стабилизировать ситуацию, какой она сейчас есть. Это будет уже определенный компромисс, который он сможет продавать российскому обществу как определенную победу, может быть, не окончательную, но победу.

— Как вы оцениваете способность России вести войну? Мобилизация зэков — это последний резерв или нет?

— Там даже лучше история — они начинают мобилизацию узбеков и таджиков в Москве. Гастарбайтеров.

— В обмен на гражданство?

— Да, они даже не граждане Российской Федерации, они даже на русском не могут общаться. Они их посылают на тренировки в чеченские лагеря, как я считаю, с единственной мыслью: те мусульмане и эти мусульмане — может, они как-нибудь смогут о чем-то поговорить. Но ведь абсолютно ясно: когда они начнут попадать на фронт, они даже не смогут выполнять приказы командиров, потому что они их не смогут понять. Я не понимаю, куда все это идет, но это полностью свидетельствует о том, что людей уже нет. Об этом писал даже Гиркин в своих пабликах, что сейчас количество так называемых 500-х — людей, покидающих линию фронта и бросающих оружие — сейчас больше, чем количество людей, попадающих на фронт.

— Думаете, на всеобщую мобилизацию Путин не решится?

— Считаю, что это будет очередное самоубийство. Наступление на Украину уже было самоубийством. Дважды самоубийцей тяжело стать, для него это будет очень непросто, потому что политически это невозможно, но если другого выхода не будет — и это может произойти.

— Это политически невозможно, потому что может угрожать внутренними волнениями в России?

— Да. Каково отношение россиян к войне? Это для них словно футбольный матч, который они смотрят по телевизору и болеют: как там наши? Забили или нет? А если это будет угрожать им лично, то каждый будет примерять это на себя, и сопротивление может расти на глазах.

— Вооруженные Силы Украины с помощью оружия НАТО атакуют Крым, как говорят в России — "нашу гавань", "наше сакральное все". Такая история не может быть продана россиянам как нечто священное, из-за чего они должны встать с диванов и вступить в Третью мировую?

— Думаю, что нет. Если это будет касаться Курска, Белгорода и других российских областей — это один вопрос. А если это будет касаться Крыма… Для них «Крым наш», конечно, но это все-таки не совсем Россия. Потому что Крым был захвачен у Украины, и все это прекрасно понимают. Поэтому я считаю, что будет очень тяжело мобилизовать общество на защиту Крыма. Они и так потеряли много доходов из-за Крыма, и уровень жизни ухудшился. Много разных проблем. Чтобы идти и защищать Крым? Это маловероятно.

— Переживет ли сам Путин «потерю Крыма»? Для него же это нечто священное.

— Это невозможно. Здесь вопрос не в том, что у него там священное или не священное, а в том, что, если Крым будет потерян, Путин просто станет никем. Ему просто это не простят ни общество, ни элиты.

— Ему придется застрелиться?

— Его кто-нибудь застрелит. Он не успеет.

— Вы были единственным депутатом Госдумы, не голосовавшим за аннексию Крыма в 2014-м. Тогда, в начале, существовало мнение, что даже если исчезнет Путин, то вопрос возвращения Крыма автоматически не решится, что будет длинная бюрократическая история, что россияне этого не воспримут, что преемник Путина не пойдет на это. Сейчас на фоне того, что Крым стал объектом атак ВСУ и перспектива его освобождения военным путем появилась — этот вопрос снимается с повестки дня?

— Я уже говорил, что эта война закончится не в Украине, она закончится в Москве. На мой взгляд, это произойдет раньше, чем украинская армия освободит всю территорию Украины. Не придется идти в Крым и возвращать его силой оружия. Будет проще освободить континентальную часть, сначала правобережную Украину, потом остальную Херсонскую и Запорожскую области, а затем перейти и к освобождению Донбасса. Крым — это последняя цель и последняя территория в очереди. Просто Путин до этого не доживет.

Ты очень правильно говорила, что, начав вторжение, Путин полностью изменил повестку дня внутри самой РФ. Раньше я думал, каким путем изменится власть в РФ: во-первых, считал, что у нас еще много лет, потому что Путин еще живой, потом он умрет и будет определенное соревнование за власть, к нему и я присоединюсь. Будет там Навальный, Ходорковский, будет современная российская элита, которая рядом с Путиным в его окружении, и, конечно, очень рискованно со стороны любых российских политиков говорить о вопросах Крыма — все будут пытаться это как-то отложить на второй план. Мое отношение всегда было одинаковым: вернуть Крым Украине, но в планах Ходорковского и Навального было другое, они всегда говорили, что это преступление, но возвращать… ну, здесь такое. Но сейчас, из-за войны, просто нет никакого другого пути, и военное поражение РФ автоматически означает возвращение Крыма. И уничтожение Путина тоже автоматически означает возвращение Крыма. Поэтому я считаю, что возвращение состоится уже скоро.

— Когда?

— Я бы дал на это год, максимум два. Как говорит господин Арестович?

— Две-три недели… Если мы говорим о смене власти в России, то у либералов, о которых мы только что упомянули, очень невысокий шанс прийти к власти или его нет вовсе. Мне кажется даже запроса нет на это сейчас в обществе.

— Да вообще нет. Они сейчас озабочены из-за вопроса виз — их это беспокоит гораздо больше, чем вопросы войны и Крыма, так что забыли, проехали. Я считаю, что Украине нужно самой определиться, кого Украина хочет видеть во главе Кремля, потому что она как страна-победительница будет иметь на это право, и надо об этом думать уже сейчас. Надо уже сейчас создавать какое-то альтернативное правительство РФ, альтернативную армию РФ и активно играть на площадке российской политики. Для того, чтобы там изменения произошли, нужно добиться раскола элит, а чтобы он произошел, также нужна альтернатива. И для общества это очень важно. Все же понимают, даже сторонники Путина, что он жулик, вор. плохой человек, что он все для себя, для олигархов, для силовиков. Но они сравнивают с 90-ми годами, и им кажется, что лучше пусть будет Путин, но не возвращаться к тем временам. Поэтому нужно им показать позитивную альтернативу, нужно влиять на российское общество через медиа.

— А вы видите эту альтернативу?

— Ее нужно создавать.

— Вы упомянули о российских либералах и их истерике по поводу виз. Как вы относитесь к тому, что их больше беспокоит возможность ездить в Европу, чем то, что они должны нести свою долю ответственности за то, что сейчас творит их страна?

— Я очень благодарен президенту Зеленскому за то, что он начал эту дискуссию. Он много времени потратил на то, чтобы агитировать кого-то в России – «давайте вы восстанете, давайте вы будете что-то делать против Путина». Но есть некоторые люди в России, которые уже присоединились к партизанскому движению, они совершают поджоги военкоматов, они организовали рельсовую войну, они нападают на полицейских, на активистов, которые собирают деньги для войны — то есть это такая радикальная часть, радикальное движение.

Но все эти либералы говорят: «Мы так много делаем, мы в фейсбуке пишем, а это тоже очень важно, потому что это влияет на общественное мнение». Но нет, для Украины это не важно. Единственное, что могут сделать только россияне, — это восстание против Путина. То, что Зеленский задал этот вопрос, заставляет людей определиться, понимают ли они, что они на войне, что это глобальная война и они как россияне также являются частью этой войны, и что им нужно сказать, с какой они стороны. Пусть там десятая часть скажет: «Нет, мы против войны, мы пацифисты», — но с этой частью, которая определится, что она на войне, мы будем создавать новую власть.

— На войне внутри России или здесь? Тут ведь тоже воюет какая-то часть россиян.

— Да, сейчас в Украине примерно 4 тысячи россиян, воюющих в составе ВСУ, разных добровольческих формирований и территориальной обороны. Но здесь много проблем, и мы никак не можем решить эти вопросы с Офисом президента и с различными силовыми структурами. Им нужна определенная легализация. Одних людей ищут на пляжах Одесской области и вручают повестки в военкомат, а здесь есть люди, которые добровольно пытаются воевать и имеют опыт, но бюрократических проблем много. Я думаю, это неправильно. Но все равно они уже сражаются, и их количество каждый день растет. И растет количество партизан внутри РФ.

— Вы тоже в начале марта, кажется, присоединились к ТРО. Успели в каких-нибудь заданиях принять участие?

— Да, но я считаю, что это не было очень серьезно. Достаточно быстро меня пригласили делать все эти движения в направлении России. В критические дни я был в составе ТРО, когда была прямая опасность для Киева, а потом стал заниматься российской тематикой.

— Когда вы делаете свою программу Утро февраля, к кому обращаетесь, с кем говорите, кто должен вас услышать?

Пономарев ведет свое шоу в YouTube / Фото: Илья Пономарев / Facebook

— Мы не обращаемся к россиянам в эмиграции, мы не обращаемся к украинцам, мы обращаемся к россиянам в России и частично в Беларуси. Это люди, настроенные против Путина и Лукашенко. Это люди, которых мы стараемся убедить приобщиться к реальным революционным событиям. Мы стараемся занять нишу, которую занимает NEXTA в Беларуси — организатор протестов. В нашем случае мы говорим о вооруженном протесте.

— То есть, вы призываете к вооруженному восстанию?

— Нет смысла выходить на невооруженные протесты, потому что люди просто будут попадать в тюрьму, и мы будем только демонстрировать друг другу нашу слабость, а не нашу силу. И именно поэтому наше направление — вооруженный протест. Сначала гражданское движение, а затем протест.

— Вы думаете, это возможно?

— Сто процентов.

— И в Беларуси, и в России?

— В России на сто процентов это вероятно. Я понимаю, кто те люди, которые могут взять оружие в руки. Я в прошлом создавал тренировочные лагеря в РФ для левых сил, и я уверен, что таких людей много. Я сейчас смотрю, как они приобщаются к партизанскому движению, я вижу, как растет их количество. Преимущественно это партизанское движение снизу никто не организует, это просто люди, считающие, что так правильно. То же будет и с вооруженными протестами.

— То есть это люди, близкие к радикальным движениям?

— Я бы так не утверждал. Партизаны — те да, на 80% сейчас это различные левые активисты и на 20% — правые. Просто правых больше в Украине уже — они были первыми, которые уехали в Украину в 2014 году. А у левых ситуация другая, они в основном оставались внутри России, поэтому сейчас их больше в партизанском движении. Когда мы говорим о вооруженном протесте, это не партизаны, а целые отряды — там будет большинство простых жителей ближайших окраин больших городов. Там будет много жителей Московской области, областей вокруг Москвы. Но я депутат от Сибири, и я видел очень много сибиряков, которые также спрашивали: «Когда мы пойдем стрелять москалей?» То же, что я сейчас слышу в Украине. Просто те же самые фразы.

— То есть в какой-то момент ослабления центра Путина эти люди должны взять оружие в руки и пойти стрелять условную Единую Россию? И захватывать власть?

— Я считаю, что да. Они настроены на восстановление социальной справедливости. Они считают, что всех этих грабителей нужно раскулачить, что их имущество нужно конфисковать, нужно двинуть страну в направлении нормального социального развития. Вот это главная идея, объединяющая и правых, и левых активистов. Цель одинакова.

— Когда мы говорим, что следствием войны должна стать демилитаризация России, лишение ее ядерного оружия и уничтожение силового аппарата, на котором она держится — сможет ли Россия, такая большая страна и столь разная, существовать как единое целое после всего этого?

— Здесь есть разные вопросы. Одно — это правоохранители, включая эфэсбэшников, весь этот силовой блок. Это нужно полностью перезагрузить. Я призываю к всеобщей люстрации и перезагрузке всей этой системы.

Что касается единства страны, то ключ к этому — та же децентрализация, которую провела Украина. Если подавляющее большинство полномочий, прежде всего финансовых, передать на самый низкий уровень, то ситуация будет гораздо стабильнее, чем сейчас.

Что касается ядерного оружия, то здесь вопрос не только РФ — это проблема всего мирового общества. Мое предложение: ядерное оружие должно быть оружием всего человечества. Не надо, чтобы это было оружие одной страны, оно может физически размещаться на определенных территориях определенных стран, но ключ к его использованию должен быть у какой-то наднациональной структуры.

Я считаю, что после того, как власть в России изменится, будет идеально, если и Украина, и РФ присоединятся к НАТО, и это будет лучшая гарантия того, что есть определенное руководство, которое сверху будет контролировать происходящее. И тогда ключ к ядерному оружию может быть один в Москве, а другой в НАТО. Я уже начал эту дискуссию в разных странах мира, потому что, конечно, здесь интерес не только Украины и России, в этом заинтересованы и США, и Великобритания, и Франция, и Германия, и другие страны. В США очень озабочены теоретической угрозой со стороны Китая, они не хотят, чтобы Китай захватил или имел возможность захватить Сибирь со всеми природными ресурсами, поэтому они считают, что некоторые механизмы сдерживания Китая очень важны. Это конструкция, которую нам нужно создавать вместе, и еще раз подчеркиваю, что роль Украины здесь должна быть центральной.

— Где децентрализация — а где Кадыров?

— Мой собственный прогноз: когда ситуация в РФ начнет шататься, Кадыров будет первым, кто объявит независимость от РФ. Можем на бутылку поспорить. Единственный путь для него банально выжить — это перехватить инициативу и определить себя как лидера независимой Ичкерии.

— Самый преданный будет первым, кто предаст. Так, в принципе, часто и происходит.

— А я вообще не исключаю, что именно чеченскую пулю мы найдем в голове Путина.

— Как долго вы учили украинский язык? Сложно ли это?

— Как вы видите, мой украинский не идеальный.

— Но понятный.

— Три месяца я его учил. Начал учить сразу, когда переехал в Украину в 2016 году. Не так много было практики. А после того, как началось вторжение в феврале, я начал общаться на украинском.

— Когда вопрос стал ребром… Вы себя идентифицируете сейчас украинцем или россиянином?

— Я украинский гражданин, я сейчас украинский боец. Но я считаю, что настанет время, когда я просто вынужден буду вернуться [в Россию], и это будет в интересах Украины.

— Если будет куда. Потому что многие в Украине надеются, что от России ничего не останется после войны.

— Это невозможно. Куда все эти люди денутся? Взгляните на пример Германии после Второй мировой войны. Сколько она проблем создала для всего человечества, но люди остались, нужно было создавать новую страну. Для меня очень громкий пример — Вилли Брандт, воевавший в составе войск антигитлеровской коалиции с оружием в руках, вернулся в свою страну и стал канцлером.

— Вы думаете, что россиян можно вылечить после того, как они массово одобряли убийства людей?

— Количество россиян, которые это одобряли, меньше чем немцев, одобрявших преступления, которые мы видели во время Второй мировой. Я считаю, что вообще мириться с этим неправильно, потому что преступление есть преступление, фашизм есть фашизм, но пережили то — переживем и это.

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