Диагноз Кремлю. Путин будет постепенно терять власть, а элиты начнут войну «все против всех» — эксперт по внутренней политике РФ 25 августа, 17:34 Алексей Ижак считает, что идеально проведенный транзит власти в РФ завершится кризисом (Фото:коллаж НВ)

Деградация политической системы, созданной Путиным, уже началась, объяснил НВ Алексей Ижак, аналитик Нацинститута стратегических исследований.

Российскому диктатору Путину осенью исполняется 70 лет. И хотя он, судя по всему, имеет ряд болезней, уступать власть хозяин Кремля не собирается. Но политическая ситуация в РФ складывается так, что в ближайшее время ему придется отойти от дел — либо по собственному желанию, либо под давлением элит. В этом уверен аналитик Алексей Ижак, руководитель отдела региональной политики Национального института стратегических исследований (НИСИ), который, в частности, специализируется на российской внутренней политике.



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Как и кому Путин уступит власть, об этом НВ и поговорил с Ижаком.



— Каков наиболее вероятный сценарий смены власти в России?



— Думаю, повторится то, что было при распаде Советского Союза: сначала управляемая смена власти и политики, которая по ряду обстоятельств выйдет из-под контроля. Допускаю, что Путин подготовит преемника, согласует такого человека с элитой, а затем возникнет такая ситуация, как, например, в современном Казахстане. Когда, казалось, идеально проведенный транзит с уходом патриарха завершится кризисом. Однако сейчас Россия ориентируется именно на такой сценарий, когда патриарх отходит от кресла президента, однако возглавляет Совет безопасности и обороны и контролирует силовые структуры, еще и, вероятно, квоту в парламенте.



В России может произойти нечто непредсказуемое, ведь система власти достаточно напряженная. Российская элита совершила много преступлений друг против друга. Там с 1990-х годов идет гражданская война, когда началось перераспределение активов и некоторые олигархи потеряли имущество [например, дело ЮКОС и Михаила Ходорковского]. Кроме того, там проходил процесс постепенного выжимания определенных слоев общества и политических групп из политики. Дошло даже до покушений и убийств политических оппонентов Путина [в феврале 2015 Бориса Немцова убили в центре Москвы четырьмя выстрелами], и в конце концов была попытка убить Алексея Навального, как представителя альтернативных элит. Все это означает, что в России не будет примирения, когда к власти придет преемник Путина. Все, кто «рвал» и получал активы, опираясь на гарантии безопасности от Путина, уже почувствуют, что такие гарантии тают и попытаются действовать независимо, как Рамзан Кадыров.

— Очень заметно, что Кадыров имеет эксклюзивные права в России как глава региона.



— Собственно, его власть держится на Путине. И это не значит, что пришедший после Путина сможет гарантировать такие же права Кадырову. Таких людей в России достаточно. К примеру, Игорь Сечин, руководитель государственной Роснефти. За такими людьми тянется огромный шлейф давления на их личных оппонентов. Сечин позаботился, чтобы за решетку попал [бывший министр экономики Алексей] Улюкаев, — между прочим, тоже сложный персонаж, имеющий влиятельных друзей. Поэтому, как только к власти придет кто-то другой, то вся эта путинская система взаимоотношений элит сломается.



— Возможен ли при таких обстоятельствах распад России?

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