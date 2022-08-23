Это политический взрыв. Что происходит вокруг оккупированного Крыма 23 августа, 17:50 Эксклюзив НВ

Пока российские подпольщики объявили о своем намерении уничтожать сподвижников путинского режима, что-то постоянно и откуда-то летит в Крым

Сейчас звучат мысли, мол, да кто такой тот Дугин, «какой-то там» пропагандист. Но я бы его приравнял к Йозефу Геббельсу. Фактически, Александр Дугин является идеологом русского фашизма. И он — за более жесткие методы ведения войны, ликвидации Украины, украинцев как нации. Он постоянно выражал недовольство Путиным, что тот не объявляет мобилизацию и не проводит широкомасштабную военную кампанию против Украины и других стран Восточной Европы. Так что Дугин — не просто рядовой идеолог. Это очень идеологически подкованный и влиятельный человек.

Видео дня

В РФ пытаются повесить подрыв автомобиля на наши спецслужбы и обвинить Украину. А некоторые высказывают предположение, что Дугин сам организовал ее убийство, чтобы подтолкнуть Путина к более решительным действиям против Украины. У того, дескать, две дочери, это может быть прямая аналогия. Хотя в этой версии не совпадают идеология Дугина и намерения Путина. Последний — наоборот — любым способом пытается найти основание для начала переговоров с нами. Потому что у него на сегодняшний день очень большие проблемы с войском и воевать нечем.

Вот экс-депутат Госдумы Илья Пономарев озвучил, что это действия Национально-освободительной армии России. Скажу, что о такой организации слышу впервые. В начале войны появился легион «Свобода России». Но что-то о нем уже давно ничего не слышно.

Так вот, я сомневаюсь, что эта армия действует по всей территории РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.