«Нельзя превращать Европу в супермаркет». Зеленский призвал ЕС не выдавать визы пособникам российского террора 12 августа, 23:47 Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 12 августа, заявил, что российские военные преступники и пособники государственного террора не должны пользоваться шенгенскими визами.

Глава государства поблагодарил Чехию, страны Балтии и другие европейские государства, которые поддерживают ограничение визового режима для граждан страны-агрессора России и поднимают этот вопрос на уровень ЕС. Он подчеркнул, что визовые ограничения для россиян — справедливый шаг, на котором должны настаивать все защитники европейских ценностей.



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Инфографика: НВ

«Конечно, мы все понимаем: есть люди, действительно нуждающиеся в защите, которые преследуют в России, даже могут убить, а значит, они должны получить помощь цивилизованного мира.

Это известные юридические механизмы — через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но ведь это для тех, кто борется, для тех, кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений, деловых дел. Работать на государство-террориста нельзя", — сказал Зеленский.

По мнению президента, «нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит — главное, чтобы человек заплатил за товар».

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

Туристические визы для россиян должны быть отменены – Павел Климкин https://www.youtube.com/embed/CFGWgA-1kVo

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