«РФ — это кровоточащий обрубок». Демократическая Украина и путинская Россия одновременно не смогут существовать — интервью с Портниковым 25 августа, 19:26 Эксклюзив НВ Виталий Портников (Фото:PEN Ukraine/Facebook)

Политолог, публицист Виталий Портников убежден, что сейчас продолжается война за выживание Украины, ведь демократическая Украина и путинская Россия одновременно не могут существовать на политической карте мира.

В интервью Радио НВ Портников рассказал, к каким методам прибегает российский диктатор Владимир Путин и Кремль, чтобы достичь своей главной цели — присоединить бывшие советские республики к РФ.

Видео дня

— Прошло полгода широкомасштабной войны России против Украины. За это время появились новые обстоятельства — взрывы в Крыму. Помним, что «ни одна ракета не упадет на территории Крыма», об этом говорил Сергей Аксенов, глава оккупационного режима крымского полуострова. По вашему мнению, что изменяет этот хлопок?

— Он показывает, что война, начатая Россией против Украины 24 февраля 2022 года, может быть непредсказуемой даже для агрессора.

Очевидно, когда в Москве начинали эти военные действия, они надеялись совершенно на другое: что через три дня будет захвачена украинская столица, будет создано марионеточное правительство, которое признает то, что Россия имеет права на Крым, признает независимость так называемых «Донецкой, Луганской народных республик», возможно, признает другие территориальные претензии Москвы на какую-то там «Новороссию»… А все то, что Путин оставит от Украины, войдет в состав некоего «союзного государства» России, Украины и Беларуси. Тоже временно, потому что мы понимаем, что такое «союзное государство» — это путь объединения всех тех территорий в одну Российскую Федерацию.

— Сергей Рахманин, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, говорил о том, что сейчас американцы не предоставляют нам снаряды ATACMS, которые могут бить на 300 километров, потому что считают, что таким образом могут спровоцировать Путина. Крым, кажется, сакрален для Путина, для Кремля, для его режима. Медведев угрожал, что будет апокалипсис, если что-нибудь начнет происходить в Крыму. Как вы думаете, действительно ли Крым так сакрален, учитывая, что мы видим в последние две недели?

— Я никогда не утверждал, что все эти российские политические измышления должны восприниматься как нечто серьезное. Когда нужно было, Крым был сакральным, когда потребуется, может быть не сакральным.

Главное предназначение Крыма — быть плацдармом для боевых действий против Украины, для дестабилизации ситуации в Черноморском бассейне. Поэтому действительно так важно, чтобы арсеналы в Крыму не могли использоваться Россией в дальнейшей войне против Украины.

Меняет ли это ход боевых действий? Если бы речь шла о войне за какую-то конкретную небольшую территорию — меняло бы, если бы это была война за Крым или за Донбасс. Но речь идет о том, что война, которую ведет Россия, — это война, конечная цель которой — уничтожение Украины и ее исчезновение с политической карты мира.

Могут быть разные этапы, однако эту конечную цель Владимир Путин не изменит. Он не успокоится до тех пор, пока не будет выполнена его политическая цель — чтобы бывшие советские республики были присоединены к Российской Федерации. И я так понимаю по высказываниям российских дипломатов, что Россия не только не отказалась от своей цели, а готовится к долгосрочному конфликту вроде сирийского.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.