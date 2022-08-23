От Дугиной к Путину. Как выглядит партизанское движение в РФ, и о чем мечтают в Кремле и возле него, Илья Пономарев 23 августа, 14:41 Эксклюзив НВ Радикальный элемент: Экс-депутат госдумы Илья Пономарев призывает россиян к партизанской деятельности (Фото:DR)

Кто взорвал дочь Дугина и поджигает в РФ военкоматы НВ рассказал Илья Пономарев, бывший депутат госдумы РФ

20 августа в Подмосковье взорвали автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью идеолога «русской весны» Александра Дугина, призывавшего к геноциду украинцев. В Москве провели быстрое следствие и назвали исполнителями убийства некую украинку, якобы связанную с полком Азов, и ее 12-летнюю дочь, — обе, при этом, успели уехать в Эстонию. В Украине дистанцировались от взрыва, назвав его заказчиком ФСБ.

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А вот экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев уверен, что в данном случае действовали некие партизаны из РФ. За это предположение на бывшего российского политика, который стал украинским гражданином, ополчились кремлевские пропагандисты. Более того, его объявили персоной нон грата на Вильнюсском форуме российской эмиграции.

НВ поговорил с Пономаревым о том, как Путин пытается предохраниться от восстания, и почему даже российская оппозиция осуждает самого Пономарева за заявления по поводу убийства дочери Дугина.

— Вы заявили о том, что Дарью Дугину, дочь кремлевского пропагандиста и философа Александра Дугина, убили партизаны из Национальной Республиканской Армии (НРА). Почему эта организация появилась? Почему она вышла именно на вас? Какие перспективы? Что будет делать дальше?

— С этой организацией мы поддерживаем контакт давно — с апреля. Это люди, которые сделали уже довольно много акций в России: поджоги военкоматов и так далее. Не только она существует, — там очень много движений снизу: боевая организация «Анархия коммунистов», правые группы. Какое-то количество акций было не маркировано. Я так понимаю, что какое-то значительное количество из этих немаркированных акций было связано с этой группой НРА. Про это всё мы опубликовали данные на специальном ресурсе «Роспартизан», поскольку я видел в этом значительную перспективу и считал, что этому надо активно помогать. А в субботу произошла та акция [подрыв машины с Дугиной].

— А кто эти люди?

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