ЧВК Вагнера завербовала на войну против Украины более тысячи заключенных в колониях России — СМИ 5 августа, 14:34 СМИ рассказали, как ЧВК Вагнера вербует заключенных на войну против Украины (Фото:Кадр видео Беларусь 1)

Вербовщики от ЧВК Вагнера побывали уже как минимум в 17 колониях в 10 регионах России. Их предложения приняли больше тысячи заключенных, сообщает издание Верстка.

Кроме того, на базе одного из учреждений, судя по сообщениям осужденных и их родственников, организован пункт специальной подготовки, где заключенные, которые согласились отправиться на войну против Украины, проходят своеобразные учения по 20 часов в день. Причем законных оснований этому на сегодня нет.

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Первые вербовки заключенных для отправки в Украину начались еще весной. Группы вербовщиков побывали как минимум в 17 колониях в 10 регионах страны.

Всего принять участие в военных действиях согласились сотни заключенных российских колоний. Эта информация основана на данных самих осужденных и их родственников.

Как минимум в двух колониях, а именно — ИК-19 в Коми и ИК‑7 в Карелии, — на осужденных, которые согласились воевать, но потом передумали, теперь оказывают давление и отправляют их в штрафные изоляторы.

Трое заключенных говорили правозащитникам, что в колонии якобы приезжает бизнесмен Евгений Пригожин, который является руководителем ЧВК Вагнера.

Осужденные отмечают, что вербовщики приезжают небольшими группами и проходят на территорию колонии с оружием наперевес. Они призывают идти «защищать Родину». Взамен им обещают зарплату около 200 тысяч рублей в месяц, выплату больничных при ранении в 300 тысяч рублей и так называемых «гробовых» при гибели — пять миллионов рублей.

В первую очередь, рекрутеры проявляют интерес к осужденным по статьям об убийствах и разбое.

По данным правозащитников, заключенных вывозят с территории колонии группами по 30−36 человек. Часть из них проходит спецподготовку. Для этих целей выделили целую колонию в Ростове-на-Дону (ИК‑2). Там, как говорят правозащитники и родственники осужденных, организован тренировочный лагерь, где проходят учения. По словам одного заключенного и родственницы другого осужденного, тренируются там по 20 часов в сутки, включая краткосрочные перерывы на завтрак, обед и ужин. Оставшиеся четыре часа выделяют на сон. Первая группа заключенных, побывавшая в этой колонии, отправилась в зону боевых действий 20 июля.

Спустя полгода такой «командировки» заключенным обещают освобождение из колонии по амнистии. Но, как отмечают правозащитники, все обещания выглядят довольно сомнительно.

По данным правозащитников, уже 12 осужденных попали в госпиталь в Луганске с боевыми ранениями. Все они проходят лечение под позывными. Еще как минимум пятеро погибли.



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