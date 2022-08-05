ЧВК Вагнера завербовала на войну против Украины более тысячи заключенных в колониях России — СМИ

5 августа, 14:34
СМИ рассказали, как ЧВК Вагнера вербует заключенных на войну против Украины (Фото:Кадр видео Беларусь 1)

СМИ рассказали, как ЧВК Вагнера вербует заключенных на войну против Украины (Фото:Кадр видео Беларусь 1)

Вербовщики от ЧВК Вагнера побывали уже как минимум в 17 колониях в 10 регионах России. Их предложения приняли больше тысячи заключенных, сообщает издание Верстка.

Кроме того, на базе одного из учреждений, судя по сообщениям осужденных и их родственников, организован пункт специальной подготовки, где заключенные, которые согласились отправиться на войну против Украины, проходят своеобразные учения по 20 часов в день. Причем законных оснований этому на сегодня нет.

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Первые вербовки заключенных для отправки в Украину начались еще весной. Группы вербовщиков побывали как минимум в 17 колониях в 10 регионах страны.

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Всего принять участие в военных действиях согласились сотни заключенных российских колоний. Эта информация основана на данных самих осужденных и их родственников.

Как минимум в двух колониях, а именно — ИК-19 в Коми и ИК‑7 в Карелии, — на осужденных, которые согласились воевать, но потом передумали, теперь оказывают давление и отправляют их в штрафные изоляторы.

Трое заключенных говорили правозащитникам, что в колонии якобы приезжает бизнесмен Евгений Пригожин, который является руководителем ЧВК Вагнера.

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Осужденные отмечают, что вербовщики приезжают небольшими группами и проходят на территорию колонии с оружием наперевес. Они призывают идти «защищать Родину». Взамен им обещают зарплату около 200 тысяч рублей в месяц, выплату больничных при ранении в 300 тысяч рублей и так называемых «гробовых» при гибели — пять миллионов рублей.

В первую очередь, рекрутеры проявляют интерес к осужденным по статьям об убийствах и разбое.

По данным правозащитников, заключенных вывозят с территории колонии группами по 30−36 человек. Часть из них проходит спецподготовку. Для этих целей выделили целую колонию в Ростове-на-Дону (ИК‑2). Там, как говорят правозащитники и родственники осужденных, организован тренировочный лагерь, где проходят учения. По словам одного заключенного и родственницы другого осужденного, тренируются там по 20 часов в сутки, включая краткосрочные перерывы на завтрак, обед и ужин. Оставшиеся четыре часа выделяют на сон. Первая группа заключенных, побывавшая в этой колонии, отправилась в зону боевых действий 20 июля.

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Спустя полгода такой «командировки» заключенным обещают освобождение из колонии по амнистии. Но, как отмечают правозащитники, все обещания выглядят довольно сомнительно.

По данным правозащитников, уже 12 осужденных попали в госпиталь в Луганске с боевыми ранениями. Все они проходят лечение под позывными. Еще как минимум пятеро погибли.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Заключенные Частная военная компания Вагнера ЧВК колония Война России против Украины

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