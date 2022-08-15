Кремлевские чиновники «охвачены паникой». Путинская элита хочет переговоров и окончания войны в Украине — газета

15 августа, 19:30
По данным The Daily Mirror, Кремль в панике и отчаянно нуждается в прекращении войны (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

По данным The Daily Mirror, Кремль в панике и отчаянно нуждается в прекращении войны (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Высокопоставленные кремлевские чиновники и представители путинской элиты "охвачены паникой" и тайно пытаются положить конец кровопролитной войне в Украине, пишет The Daily Mirror со ссылкой на экспертов.

По данным издания, вечером 13 августа высокопоставленный кремлевский чиновник с этой целью тайно обратился к Западу.

Утверждается, что этот представитель путинской элиты, имя которого не называется, сообщил, что Кремль в панике и отчаянно нуждается в прекращении войны.

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Отчет об этом обращении кремлевского чиновника был распространен среди западных спецслужб.

Согласно его данным, близкие к Путину высокопоставленный чиновники и офицеры встревожены спадом экономики, вызванном войной и жесткими западными санкциями.

Некоторых из кремлевских чиновников также беспокоят риски, связанные с боевыми действиями на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Веероятно, упомянутый чиновник обратился к контактам ЦРУ или западным дипломатам за спиной Путина.

По данным The Daily Mirror, «отчет о ситуации», о котором им стало известно, серьезно воспринимается спецслужбами.

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«Представитель путинского ближайшего окружения послал сигнал Западу о желании вести переговоры. Настроение кремлевской элиты — паническое», — говорится, в частности, в этом документе.

Утверждается также, что неназванный кремлевский инсайдер — «один из столпов режима» и ему и его семье угрожает серьезная опасность. Также упоминается, что Путин уже провел несколько чисток, уволив военачальников и высокопоставленных шпионов, а некоторые даже исчезли или загадочно заболели.

Вечером накануне публикации высокопоставленный украинский дипломатический источник заявил Daily Mirror, что предложения от близкого окружения Путина, если они уже сделаны, не являются неожиданностью.

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Он сравнил ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда обеспокоенные своим будущим чиновники проигравшей стороны пытались что-то сделать, чтобы это будущее обеспечить.

«Многие из кремлевской „элиты“ знакомы с жизнью на Западе, их дети учатся в западных университетах и ​​живут за пределами (РФ — ред.). Они знают, что вдали от власти Путина можно жить хорошей жизнью, но пока ничего не сделали для этого, так как слишком напуганы тем, что с ними произойдет», — заявил украинский дипломатический источник.

По данным Bloomberg, война в Украине отбросила российскую экономику на четыре года назад всего за один квартал. Как отмечает агентство, война поставила российскую экономику на путь одного из самых продолжительных спадов в истории.

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А The Moscow Times со ссылкой на данные министерства финансов России сообщило, что общие доходы бюджета РФ в июле-2022 сократились на 26% по сравнению с июлем 2021 года, показав провал поступлений по всем ключевым налогам.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Кремль Санкции против России Паника Российская элита Экономика РФ Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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