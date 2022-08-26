Не собирается заканчивать войну. Зачем Путин отдал приказ об увеличении численности войск РФ — мнение аналитиков 26 августа, 13:56 Сюжет Российский десантники принимают участие в Армейских международных играх на полигоне Хмелевка в Калининградской области России, 17 августа (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

25 августа российский диктатор Владимир Путин приказал военному руководству увеличить штатную численность войск РФ на 137 тысяч человек. Общее количество российских военнослужащих, согласно этому приказу, к январю должно достигнуть 1150628 человек.



НВ публикует сокращенное изложение статьи издания New York Times, собравшего мнения экспертов об этом шаге диктатора.

Диктатор « как никогда далек от своей цели»

Путин отдал приказ об увеличении численности российских войск впервые за пять лет. Российские чиновники это решение не комментировали, и на российском государственном телевидении о нем говорилось мало.

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NYT подчеркивает, что российский диктатор «как никогда далек от своей цели» вернуть Украину или большую ее часть под контроль РФ, а его войскам не хватает личного состава. Американские чиновники утверждают, что решение об увеличении численности войск свидетельствует об остроте этих проблем.

Что означает приказ Путина

Потери Россией до 80 тысяч человек убитыми и ранеными (по оценкам американских и британских военных) и отсутствие продвижения российских войск на фронте привели некоторых аналитиков к выводу, что приказ Путина — сигнал о том, что он не собирается отступать.

«Это не тот шаг, который вы делаете, когда ожидаете быстрого окончания своей войны. Это то, что вы делаете, когда составляете некий план затяжного конфликта», — сказала Дара Массикот, старшая исследовательница политики в RAND Corporation.

По ее словам, «это тревожное объявление», но она сомневается в способности РФ довести дело до конца.

При Путине чиновники пытались превратить российскую армию из вооруженных сил советской эпохи, полагавшихся на призывников, в профессиональную боевую силу, более похожую на западные вооруженные силы. Минобороны РФ годами работало над набором контрактников, сократив срок обязательной военной службы для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет до одного года.

Кремль настаивает на том, что в состав российских сил, воюющих на Украине, входят только контрактники и добровольцы, и продолжает называть войну лишь «специальной военной операцией». В то же время Россия проводит «призыв» мужчин на оккупированных территориях Украины, а также, согласно сообщениям, отправляет на фронт и российских призывников.

«По моему мнению, приказ не обязательно предвещает более масштабный призыв или большую мобилизацию. Он может ее предвещать, но может быть и связан с текущими усилиями по рекрутированию», — написал в Twitter Майкл Кофман, директор по изучению России в исследовательском институте C.N.A. в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Кремль может планировать включить в свои вооруженные силы пророссийские марионеточные силы самопровозглашенных отколовшихся республик на востоке Украины, добавил он, «особенно если они добьются аннексии» этих регионов.

Путин не объявлял о каком-либо крупномасштабном призыве, несмотря на частые прогнозы аналитиков и западных официальных лиц о том, что ему придется пойти на такой шаг, чтобы заменить убитых и раненых солдат.

Вместо этого российские власти заманивают людей на военную службу, предлагая им солидные финансовые стимулы и другие привилегии. Они завербовали сирийских боевиков и наемников для участия в боевых действиях в Украине. А в мае Путин подписал закон, отменяющий возрастной ценз в 40 лет для новобранцев.

По мнению аналитиков, сейчас вместо масштабной мобилизации военные могли бы увеличить количество молодых людей, призываемых в любой момент времени на обязательный год службы, или увеличить продолжительность этой службы.

Некоторые аналитики предполагают, что указ может заложить бюрократическую и бюджетную основу для включения в состав вооруженных сил других сил, таких как батальоны «добровольцев», которые сейчас воюют в Украине, из Чечни и других регионов России.

Удастся ли Путину нарастить численность армии

Российский военный аналитик Павел Лузин заявил, что решение Путина об увеличении численности российской армии приведет к тому, что целевая численность вооруженных сил вернется к уровню, который в последний раз наблюдался в начале 2000-х годов, когда российские солдаты вели вторую войну в Чечне.

Он добавил, что, учитывая сокращение населения России и разрушительные последствия войны, трудно представить, что будет собрано достаточно призывников и рекрутов для достижения цели, изложенной в приказе.

«Российская армия в нынешних условиях никогда не может быть миллионной армией. Особенно при гигантских потерях и массовых отправках (на фронт — ред.) в условиях войны», — написал Лузин.

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