«Пауза в войне возможна». Когда ждать перемирия, за что Путин не любит Лукашенко и почему завидует Зеленскому — интервью с Мартыненко

14 апреля, 09:20
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За что Путин не любит Лукашенко и почему завидует Зеленскому (Фото:Коллаж НВ / Ukrainian Presidential Press Service / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

За что Путин не любит Лукашенко и почему завидует Зеленскому (Фото:Коллаж НВ / Ukrainian Presidential Press Service / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

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Война России против Украины уже в мае-июне 2022 года может встать на паузу, предполагает генеральный директор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Журналист Роман Кравец в эфире Радио НВ расспросил Мартыненко, обязательна ли для фиксации «перемирия или более или менее стабильного мира» встреча президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина, в Беларуси или Турции будут подписывать договоренности, а также о том, почему глава Кремля завидует украинскому главе и за что не любит белорусского Александра Лукашенко.

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— Состоялась встреча Лукашенко и Путина на космодроме Восточный, находящемся на Дальнем Востоке в Амурской области. Что это было? Какое значение имеет такая встреча?

— Неважно, что это было. Они могли встретиться за полярным кругом, где-то в Сочи или на Мальдивских островах — это не имеет разницы. Вышло, что в день космонавтики.

Путин любит над Лукашенко время от времени насмехаться, его выставлять не в достаточно выгодном свете. Не любит он его, ведь это мы видим не один год. Поэтому он заставил его пролететь 12 часов. И потому это произошло там. А что было на этой встрече, совершенно никакого значения не имеет. Все равно мы живем во времена, когда все эпохальные, определяющие решения принимаются не во время встреч, тем более таких, а на поле боя.

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— За что Путин не любит Лукашенко?

— Все началось, когда Александру Григорьевичу пришло в голову, что он может быть лидером Евразийского союза Беларуси и России. В свое время, особенно когда у Ельцина были проблемы со здоровьем, они рассматривали ситуацию, что будет такое союзное государство, будут выборы его президента [рассматривали кандидатуру Лукашенко].

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Он человек харизматичный, безусловно, обыгрывает любого российского политика. Была такая идея, которая недолго прожила, потому что пришел Путин — через год, два или три всем стало ясно, что никаких выборов больше не будет никогда. Все с тех пор.

Потом Лукашенко все эти 20 лет жил, пытаясь одурачить российское руководство, обещая ему Бог знает что, получая за это деньги. И делает это успешно до сих пор. Все это понимают и ничего не могут с ним поделать. Потому его, конечно, не любят в Москве.

— Несколько дней назад Лукашенко говорил, что он хочет быть стороной в переговорах между Украиной и Россией. Теперь Путин говорит, что нужно переговоры проводить в Беларуси. В какую игру они играют?

— Это тактическая игра. Конечно, России в Беларуси комфортнее, чем в Турции под разными устройствами, установленными людьми [президента Реджепа Тайипа] Эрдогана во всех помещениях.

— Я оценил, как Эрдоган сейчас работает. Мощный политик!

— Услышав его первый раз 20 лет спустя, я понял, что это один из сильнейших политиков современности в мире.

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Так вот. [Россиянам], конечно, приятнее и комфортнее быть в Беларуси, где стоят аналогичные приборы, но свои. Поэтому, конечно, ему этого хотелось бы.

Произойдет это или нет, сложно сказать. Украинской делегации в Беларуси не комфортно. Все это прекрасно понимают. И никакого желания втягивать Беларусь в любом виде в этот процесс нет, потому что все прекрасно понимают, что [страна] не субъектна. Хотя Лукашенко пытается даже сейчас выторговать себе будущее: он прекрасно понимает, что вся политика России, если она будет продолжаться в таком стиле, имеет в конце конец. Причем не очень хороший. Поэтому время от времени он дает следующие сигналы: «Я не участвую в войне». Участвует, конечно, потому что ракеты летят с территории Беларуси, но напрямую нет.

Мне трудно сказать, приедут ли они в Беларусь, останутся ли они в Стамбуле. Эрдоган фигура более сильная. Я бы так сказал: если речь пойдет о какой-либо договоренности когда-либо, то [это произойдет] в Стамбуле. А для затягивания времени — Беларусь.

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— Переговоры идут сейчас очень сложно. Россияне ожидают, что будет в ближайшие дни на Донбассе? Они затягивают, чтобы посмотреть результат?

— Конечно. С точки зрения России переговоры, которые должны принести какой-либо результат, могут быть в двух случаях: перед победой или после победы. Условно после военного поражения противника. Как полагают, во время этих двух фаз переговоры могут быть наиболее эффективны для них. Сейчас ни того, ни другого нет: ни понимания, что будет гарантирована безусловная победа, ни тем более достижений.

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[Захватить] Донецкую и Луганскую области — это главное.

Третий момент в том, что армия должна Путину хоть что-то реальное положить на стол, чтобы показать людям. Для себя хотя бы. Донецкая и Луганская области в границах этих административных областей — это, конечно, никакая не победа России, но хоть что-то.

В принципе, россиянам объяснять ничего не нужно, они съедят все, что угодно. Но система несколько пошла в разнос во время этой войны: появилась прослойка общества, которая очень хочет взять Киев. С ними нужно что-то делать, потому что они активны. Что теперь им рассказать? «Поевали-повоевали и решили договориться»? Нет! Должно быть хоть что-то. Если армия не сможет выйти даже на админграницы, тогда уже будет интересно, потому что тогда это уже пахнет вообще-то поражением, а не просто ничьей.

— Самое интересное: как они себя поведут?

— Само собой. Полтора месяца идет война и никаких успехов вообще нет. Ни по одной из заявленных целей Путина — ни по демилитаризации, ни по денацификации, ни по внеблоковому статусу, ни по сокращению Вооруженных сил, ни по признанию «ДНР», «ЛНР» независимыми государствами. Ничего нету!

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Со времен выставления ультиматума Украине стало ясно, что стратегия провалилась, потому что она исходила из неправильных данных и новой нет! Поэтому много разных людей в российском руководстве говорят разное. Кто-то говорит, что «мы защищаем ЛДНР», кто-то говорит, что «мы воюем с НАТО», кто-то говорит, что «мы уничтожаем националистов». Правда, неизвестно, каких — ни одной фамилии еще не было [названо]. Потом кто-то говорит, что националистов вообще 80% населения Украины, поэтому их всех надо уничтожить.

Теперь на ходу приходится находить какие-то идеи. А российская система в таком напряженном режиме, как сейчас, никогда не работала. И она, конечно, начала давать сбои.

— Будут ли в ближайшие месяцы в мае, июне заключены какие-то соглашения? Общество, мне кажется, ожидает, что будет какая-то договоренность, перерыв.

— Это возможно хотя бы потому, что любая война или прекращается, или приостанавливается, когда ни одна из сторон не может достичь целей, которые она себе поставила — потому что равны силы, потому что просто невозможно.

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Мне кажется, что эта украино-российская война может прийти к такой стадии в течение мая-июня, когда будет ясно, что Россия не сможет выполнить все, что она запланировала, а Украина не сможет выбить российские войска со своей территории. Тогда, конечно, возникнет пауза, которую нужно будет зафиксировать. Я допускаю вариант, при котором это может произойти — или перемирие, или более или менее стабильный мир.

Но мы прекрасно понимаем, что все это ненадолго. Потому что, так или иначе, Россия вступила в долгую фазу окончания своего существования: она бросила вызов всему миру, а мир этого не любит.

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— Путин сядет за стол переговоров с Зеленским? Будут ли это делать другие люди?

— [Сядет], когда придет к выводу, что может выглядеть на фоне Зеленского ярко. Я не понимаю, что должно произойти для этого. Любому человеку, который смотрит на двух президентов, понятно, кто из них яркий, а кто нет. Но, как известно, в России искажены все представления о прекрасном, о выдающемся, поэтому, возможно, он каким-то образом и придет когда-нибудь к выводу, что «я победитель, а это проигравший».

Путин [Зеленскому] завидует в первую очередь. Завидует молодости, завидует энергии, завидует тому, что именно он теперь один из главных ярких политических лидеров мира, а не Путин. Это зависть, которая часто переходит в ненависть, поэтому будет трудновато говорить об этой встрече. Но если говорить о политических решениях по приостановке боевых действий, то они могут быть приняты и без лидеров, даже на уровне правительств, на уровне МИД, например.

— Не думал, что Путин может завидовать Зеленскому, а это имеет смысл.

— Я был в Париже в 2019 году [на встрече лидеров Нормандской четверки] сидел в том зале. Я намеренно следил за Путиным, когда Зеленский говорил. Еще тогда это происходило. Как любой человек, уже, скажем прямо, старый ([Путину] 70 лет вскоре), он видит перед собой [действительно] не очень опытного, легкомысленного человека, но молодого и, главное, энергичного. Он понимает, что у [Зеленского] есть энергия, которой у него уже нет, и более того — уже никогда не будет. Конечно, это зависть.

Редактор: Юлия Козина

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