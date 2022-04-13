Беларусь не является стороной конфликта России и Украины, несмотря на размещение у себя российских войск — ОБСЕ 13 апреля, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Военная техника Беларуси (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

По состоянию на 1 апреля 2022 года Беларусь не являлась стороной международного вооруженного конфликта России и Украины. Соответствующий доклад сегодня будет представлен Постоянному совету ОБСЕ.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно докладу, конфликт между Россией и Украиной регулируется международным гуманитарным правом о международных вооруженных конфликтах, в частности четырьмя Женевскими конвенциями и Дополнительным протоколом I, которые обе страны подписали.

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Что касается Беларуси, то основной вывод заключается в том, что размещение на своей территории российских войск не является участием в конфликте.

«Несмотря на то, что Беларусь позволяет использовать свою территорию для российских атак на Украину, миссия считает, что по состоянию на 1 апреля она не является стороной международного вооруженного конфликта до тех пор, пока не совершит акты насилия или иные действия, которые были бы прямым участием в боевых действиях лиц, представляющих Беларусь», — говорится в докладе.

По мнению же украинской стороны, действия государства, которое позволяет использовать свою территорию для агрессии, тоже является актом агрессии.

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