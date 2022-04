Мрачная реальность для РФ. Какова на самом деле боевая мощь российской армии перед битвой на Донбассе — анализ Института изучения войны 12 апреля, 09:46 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Большинство подразделений, разбитых под Киевом (на фото техника РФ в Бучанском районе Киевской области, село Дмитровка), надолго потеряли боеспособность, уверены аналитики ISW (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

На первом этапе полномасштабной войны в Украине Россия потеряла до 15−20% своих сил вторжения, по оценкам Пентагона. Однако эти цифры не дают полного представления о том, какой урон нанесен реальной боеспособности российской армии, что может сыграть важную для Украины роль в предстоящей битве за Донбасс.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом в своем новом детальном обзоре пишут специалисты американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) — аналитического центра, который проводит исследования в сфере обороны и международной политики. Сейчас его эксперты ежедневно публикуют аналитические сводки о раскладе сил на фронтах в Украине, однако 9 апреля обнародовали дополнительный расширенный анализ практической боеготовности российской армии перед вероятной масштабной атакой РФ на востоке Украины. В нем аналитики ISW призывают оборонные ведомства США не идти по пути «непрепредамеренно преувеличенных оценок реальных военных возможностей российских сил».

Видео дня

«Российские вооруженные силы пытаются создать достаточную боевую мощь, чтобы захватить и удерживать части Донецкой и Луганской областей, которые они в настоящее время не контролируют, после завершения захвата Мариуполя. Есть веские причины сомневаться в способности российской армии сделать это, как и в ее способности эффективно использовать восстановленную [после первых боев] боевую мощь, несмотря на сообщения об упрощении структуры российского командования», — говорится во вступительной части обзора.

НВ пересказывает главные его тезисы.



Три главных вывода — коротко

Россия вряд ли способна сконцентрировать на востоке Украины такую боевую мощь, которую можно было бы считать пропорциональной направленному туда [на Донбасс] количеству войск и батальонных тактических групп

Российские вооруженные силы продолжают страдать от «разрушительных проблем», включая низкий боевой дух, проблемы с набором и удержанием сил, которые серьезно подрывают их способность эффективно воевать

Исход предстоящей российской операции на востоке Украины остается « под большим вопросом»

Слушайте подкаст на эту тему

Аргументы аналитиков ISW

Российской армии будет сложно сосредоточить существенные и боеспособные силы механизированных подразделений для новых операций на Донбассе в течение ближайших месяцев. Аналитики ISW напоминают, что на деле РФ придется «разрозненно бросать в бой серьезно поврежденные и частично восстановленные подразделения — ради наступательных операций, приносящих ограниченные успехи ценой больших затрат». Авторы обзора допускают, что россияне все равно могут «добиться прогресса и либо взять в окружение, либо измотать украинские силы — чего будет достаточно для захвата значительной части Донецкой и Луганской областей». Однако, пишут они, «как минимум в равной степени вероятно» и то, что подобные атаки россиян не достигнут целей, как это уже случилось с другими сценариями наступлений РФ на первом этапе войны.

Потери 15−20% «боевой мощи» российских сил вторжения на самом деле означают более существенные проблемы для РФ. В докладе такая оценка приведена со ссылкой на данные Пентагона от 8 апреля, однако эксперты ISW предупреждают, что эти цифры скрывают даже более значительные потери. С одной стороны, Минобороны США по-видимому оценивает в оставшиеся 80−85% «процент войск, изначально мобилизованных для вторжения, которые до сих пор в целом готовы вести боевые действия — то есть все еще живы либо легко ранены и находятся вместе со своими подразделениями». Однако эксперты подчеркивают, что такая оценка «непреднамеренно преувеличивает нынешние боевые возможности российских вооруженных сил». Они призывают обратить внимание на доктринальное определение «боевой мощи» в армии США — как «совокупности разрушительного, созидательного и информационного потенциала, который воинское подразделение или формирование может применить в данный момент времени». Кроме того, это понятие включает в себя восемь элементов, среди которых «лидерство, информация, командование и управление, передвижение и маневренность, разведка, [способность вести] огонь, снабжение и защита». Это означает, что «боевая мощь» на деле означает гораздо больше, чем физическое присутствие военных и техники в своих подразделениях — и что проблемы россиян на деле шире. «Это является одним из ключей к пониманию того, почему российские войска так слабо показали себя в этой войне, несмотря на их существенное численное преимущество. Это также ключ к пониманию развития следующей фазы войны», — заключают специалисты ISW.

Выведенные из-под Киева подразделения РФ фактически потеряли боеспособность и будут оставаться «неэффективными для сражений» до их полноценной реорганизации, констатируют авторы аналитического обзора. Они поясняют, что речь идет о десятках российских батальонных тактических групп (БТГ), которым был нанесен «страшный урон». В качестве одного из доказательств своих оценок аналитики ISW приводят заявление представителя Пентагона с закрытого брифинга для СМИ (8 апреля), в ходе которого этот чиновник заявил: «Мы видели признаки того, что некоторые подразделения [РФ] буквально уничтожены, во всех смыслах. От таких БТГ попросту ничего не осталось, кроме горстки военных и, возможно, небольшого количества техники […]. Мы видели и другие [подразделения], которые потеряли, к примеру, 30% численности». Подразделения с такими потерями небоеспособны — «у них фактически нулевая боевая мощь», делают вывод из этих слов эксперты ISW.

Восстановление номинальной боеспособности таких подразделений заняло бы месяцы. Авторы доклада напоминают, что для восстановления подразделения с серьезными потерями необходимо:

набрать новых солдат до полной численности

интегрировать таких военных-новичков в подразделения ( провести хотя бы минимальную подготовку, поскольку подразделение — «это больше, чем сумма отдельных солдат и транспортных средств, боеспособность которого зависит от его умения действовать как единое целое, а не как группа отдельных лиц»)

провести хотя бы минимальную подготовку, поскольку подразделение — «это больше, чем сумма отдельных солдат и транспортных средств, боеспособность которого зависит от его умения действовать как единое целое, а не как группа отдельных лиц») заменить утерянные и поврежденные автомобили/технику и отремонтировать ту, что подлежит ремонту

время, чтобы восстановить боевой дух и волю к новым сражениям — тем более что по обоим факторам мотивации серьезно ударили поражения и потери первого этапа войны.

Все эти задачи «невозможно выполнить за несколько недель, не говоря уже о тех считанных днях, которые российское командование, похоже, намерено выделить» для реорганизации отступивших подразделений, утверждают авторы доклада. Из этого они делают вывод о том, что перенаправленные с севера Украины российские силы «в лучшем случае будут „подлатаны“ и укомплектованы солдатами, набранными из других потрепанных и деморализованных частей». «Батальон, состоящий из таких военных, не будет иметь боевой силы батальона», — резюмируют эксперты ISW.

Проблему подкрепления для россиян усугубляет несовершенный принцип формирования подразделений, который невозможно быстро исправить в короткой войне. За редкими исключениями, РФ не вовлекала во вторжение армейские полки и бригады целиком (хотя в Украине уже задействованы элементы почти каждого из них). «Вместо этого они привлекли отдельные батальоны из множества разных полков и бригад всех своих сил», — напоминают авторы обзора. Они констатируют, что решение формировать смешанные боевые подразделения, «состоящие из отдельных батальонов, объединенных в специальные формирования», ухудшило эффективность войск РФ. Однако изменить тактику россияне теперь вряд ли смогут, поскольку в российской армии «осталось лишь немного или вообще не осталось незадетых полков или бригад». А значит российскому командованию придется «продолжать объединять отдельные батальоны в специальные соединения».

РФ не может рассчитывать на эффективную и быструю мобилизацию, несмотря на потенциально внушительные ее объемы. В России уже стартовал весенний призыв, в ходе которого планируют привлечь до 130 тыс. срочников. Однако речь идет о неопытных молодых людях, которым лишь предстоит пройти базовую военную подготовку — а значит, они вряд ли способны обеспечить армии РФ существенный прирост боеспособности, даже если будут отправлены в Украину. «В ближайшие несколько месяцев отправка в подразделения на передовую попросту превратила бы их в пушечное мясо», — констатируют аналитики ISW. Аналогично стоит оценивать и попытку властей РФ вызвать в армию резервистов — до 60 тыс., по оценкам Пентагона. В Минобороны США отмечают: остается неясным, сколько резервистов реально удастся привлечь, какое обучение они будут проходить (если будут) и где задействуют такое подкрепление. Эксперты ISW, в свою очередь подчеркивают: скорее всего, Россия «уже исчерпала» запас наиболее эффективных резервистов — самых молодых и подготовленных. В случае новой партии речь идет о людях постарше, которые вероятно еще больше утратили свой военный опыт и навыки, пишут авторы обзора. По их мнению, в идеале потребовалось бы «много недель или месяцев, чтобы переобучить этих резервистов, прежде чем интегрировать их обратно в боевые подразделения для участия в боях». Если же этого не будет сделано, то и резервисты, вероятно, будут малопригодны в деле. «Россияне не могут рассчитывать на пользу от примерно 200 тыс. призывников и резервистов, которых они сейчас пытаются мобилизовать, до конца лета или как минимум до осени. Если они отправят этих людей воевать раньше, то понесут непропорциональные потери, не слишком увеличив эффективную силу любых подразделений, к которым они присоединятся», — делают вывод авторы обзора.

Боевой дух даже элитных российских подразделений остается очень низким. Аналитики ISW приводят ряд примеров из сообщений украинской разведки и российских пабликов о том, как военные РФ десятками отказываются воевать (включая десантников элитной 76-я гвардейской воздушно-десантной дивизии, сотрудников Росгвардии и даже элитное подразделение российского спецназа, воевавшее в Сирии, которое «отказалось продолжать боевые действия в Мариуполе после потери 30 человек в период со 2 по 4 апреля».

Назначение генерала Александра Дворникова и упрощение российской структуры командования войсками может не решить всех проблем армии РФ в Украине. «Назначение Дворникова „всеобщим“ командующим сейчас имеет смысл с учетом того, что основные усилия россиян (по крайней мере объявленные) почти полностью сконцентрированы в зоне его ответственности», — напоминают в ISW о том, что Дворников командует Южным военным округом, но до расширения полномочий был лишь одним из двух-трех других командиров, отвечавших за различные фронты наступлений российской армии в Украине. Отсутствие единого командира «явно мешало взаимодействию российских войск, действовавших на разных направлениях вторжения», считают аналитики института. Однако даже более четкая командная вертикаль может не справиться с глубинными проблемами сил вторжения, которые описаны выше, полагают эксперты. Во-первых, большая часть сил подкрепления, которые РФ сейчас направляет на Донбасс, «выдернуты» из других военных округов российской армии. Кроме того, нынешнее активное наступление российских сил со стороны Изюма на юго-восток «опирается на концентрацию российских войск вокруг Харькова, которое, в свою очередь, зависит от логистического узла в российском Белгороде — оба этих района номинально находятся под контролем [командующего Западным военным округом генерала Александра] Журавлева», говорится в аналитическом обзоре. Это означает, что «в обозримом будущем российские силы, вероятно, продолжат с трудом пытаться налаживать согласованные и эффективные механизмы командования и управления», делают вывод аналитики ISW.

Технически у РФ достаточно здоровых солдат с оружием, чтобы представлять серьезную угрозу для востока Украины, но это еще не залог захвата Донбасса. Эксперты ISW признают, что россияне способны «измотать украинских защитников одной лишь численностью — хотя и, вероятно, ценой чудовищных потерь». «Однако все указывает на то, что реальная боеспособность российских сил подкрепления, которые могут отправиться на восток Украины, будет представлять собой лишь небольшую долю того, на что указывает численность солдат и подразделений, поэтому исход битвы [на Донбассе] далеко не ясен», — заключают аналитики.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.