«Путин сказал все с землей ровнять». Разведка получила перехват разговора оккупанта о дальнейших планах РФ в Украине 14 апреля, 01:41 Цей матеріал також доступний українською Демонстрация у посольства России в Варшаве (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская разведка с участием Нацполиции получила очередной перехват разговора российского военнослужащего. Он раскрывает возможные планы российского командования по войне в Украине.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Война России против Украины - главные события 13 апреля



Так, оккупант Олег Карасев рассказал жене о том, какие указания получили российские военные по поводу дальнейших действий в Украине.

Видео дня

«Путин сказал, что если до 10 мая ни**я не сделаем, то все с землей ровнять», — говорит он.

"Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем стараться. Наши контрактники не могут продвинуться. Засадили так (ВСУ — ред.), что каждый день из танков пи**ем, со всей ху*ни, а им по**й. Наших стреляют каждый день», — добавил оккупант.

Украинская разведка отмечает, что этот разговор подтверждает, что Россия целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства, в частности, кровавого диктатора Путина.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.