«Путин сказал все с землей ровнять». Разведка получила перехват разговора оккупанта о дальнейших планах РФ в Украине

14 апреля, 01:41
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Демонстрация у посольства России в Варшаве (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Демонстрация у посольства России в Варшаве (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

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Украинская разведка с участием Нацполиции получила очередной перехват разговора российского военнослужащего. Он раскрывает возможные планы российского командования по войне в Украине.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

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Так, оккупант Олег Карасев рассказал жене о том, какие указания получили российские военные по поводу дальнейших действий в Украине.

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«Путин сказал, что если до 10 мая ни**я не сделаем, то все с землей ровнять», — говорит он.

"Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем стараться. Наши контрактники не могут продвинуться. Засадили так (ВСУ — ред.), что каждый день из танков пи**ем, со всей ху*ни, а им по**й. Наших стреляют каждый день», — добавил оккупант.

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Украинская разведка отмечает, что этот разговор подтверждает, что Россия целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства, в частности, кровавого диктатора Путина.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Разведка Война России против Украины

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