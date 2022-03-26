«Хитрый колхозник». Лукашенко отвлекает Путина, чтобы Беларусь не вступила в войну — Климкин 26 марта, 00:25 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Александр Лукашенко понимает последствия вступления Беларуси в войну, поэтому пытается выиграть время, чтобы этого не произошло, убежден бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

«Для Беларуси – это будет потеря ее независимости и государственности. А для Лукашенко это 100% будет конец. Белорусские войска никогда не воевали. Что они будут делать на нашей территории? Мы к возможному вступлению Беларуси в войну хорошо подготовились. Когда они пойдут вперед, их ждет ад, полная мясорубка», — отметил Климкин в эфире Радио НВ .

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Все белорусы знают, каков баланс сил, поэтому они будут заниматься саботажем, продолжил дипломат, а Лукашенко будет оттягивать момент принятия решения.

«Лукашенко сейчас будет играть и пытаться выпрыгнуть. То он нас (украинских дипломатов — ред. ) высылает, то поляков. У него все враги. Он заменяет такими акциями реальные действия. Возможно, он, хитрый колхозник, пытается выиграть время и не вступать в войну, надеясь на какие-то договоренности или смену динамики», — добавил Климкин.

По мнению эксминистра, Лукашенко не хочет вступать в войну, поскольку осознает, что она станет концом его диктаторства, но последствия такого шага должны были спрогнозировать и в Кремле:

«И Путин должен понимать, что вступление Беларуси в войну означает ее тотальную дестабилизацию. И это значит с большой вероятностью, что Беларусь все же скорее или позже, но выпрыгнет из российского влияния. Хотя я думаю, что сегодня Путин в условиях нехватки информации может пойти на это и жестко прессовать Лукашенко».

В НАТО считают, что Беларусь может в скором времени присоединиться к полномасштабной войне РФ против Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что Россия ищет новые способы вовлечения военнослужащих Беларуси в войну.

Несмотря на это, сообщают в Генштабе ВСУ, на территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие властям РФ, частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной.

Также некоторые белорусские военные планируют сдаваться в плен, если их отправят в Украину.

С первого дня войны на территории Беларуси наносятся ракетные удары по Украине. СМИ показали, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.