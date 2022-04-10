«Закрыть границы от имперских амбиций». Переговоры Путина и Зеленского зависят от позиции Украины после битвы на Донбассе — Подоляк 10 апреля, 07:41 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ)

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина о выстраивании гарантий безопасности для Украины возможны после боевого столкновения на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона поздно вечером 9 апреля.



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"Говорить о том, что через неделю встретятся (Зеленский и Путин), через две – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в них победить, в частности, на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, исходя из которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, три…», - сказал Подоляк

По его словам, сейчас Украина платит очень высокую цену, чтобы получить мощные гарантии безопасности в будущем, однако не откажется от этого.

«Я хочу, чтобы все понимали в Украине: да, тяжело, мы каждый день теряем людей, инфраструктуру. Мы платим очень высокую цену. Но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Украина — это единственное государство сегодня в мире, которое это сделает. И сколько на это нужно времени - не суть важно. Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран как Российская Федерация», — отметил он.



По словам советника главы ОП, Зеленский пойдет на переговоры «тогда, когда у нас будут абсолютно четкие позиции для этого».

Украина уже доказала, что сегодня есть одно государство, которое готово заплатить любой ценой, чтобы мир вернулся к идеалам свободы. Это Украина. У нас нет иного пути. Буча, Киевская область, Краматорск… Все уже привело к тому, что мы должны поставить точку на людоедских режимах, которым сегодня является РФ», — резюмировал он.

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