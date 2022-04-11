Железный генерал. Главнокомандующий ВСУ Залужный станет легендарной фигурой в истории Украины — Politico 11 апреля, 08:55 Цей матеріал також доступний українською Валерий Залужный (Фото:Министерство обороны Украины)

Отпор, который украинская армия дает российскому агрессору, удивил многих в мире. Военные успехи стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий и новому поколению генералов, в частности главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, пишет Politico.



Издание уверено, что он станет легендарной фигурой в истории Украины. НВ предлагает перевод статьи Украинский «железный генерал» — герой, а не звезда.

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Вашингтон, Москва и большая часть мира ожидали, что Россия уничтожит украинскую армию за несколько дней.

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Но не главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, организовавший и возглавивший битву, после которой окровавленные и разбитые российские войска были вынуждены беспорядочно отступать.

Неожиданные военные успехи Украины — оборона Киева и большинства других крупных городов — заслуга Залужного, круглолицего 48-летнего генерала, родившегося в семье военных, а в июле 2021 года назначенного президентом Владимиром Зеленским на высший военный пост. Залужный и другие украинские командиры готовились к полноценной войне с Россией с 2014 года.

В отличие от «Безумного» Нормана Шварцкопфа, возглавлявшего войска США в первой войне в Персидском заливе, или Дэвида Петреуса, руководившего на войне в Ираке и получившего прозвище Король Давид, Залужный избегает образа звездного полководца. Эта роль принадлежит Зеленскому, бывшему актеру и комику, к которому приковано все внимание общества.

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Во многом Залужный олицетворяет новое поколение украинских офицеров, сформировавшееся как в тяжелой восьмилетней войне на Донбассе, так и вне фронта — во время совместных учений с силами НАТО на полигонах по всей Европе. Этот опыт изменил их авторитарную сущность, сформированную десятилетиями жесткой советской военной подготовки.

Валерий Залужный / Фото: Министерство обороны Украины

Благодаря сотрудничеству с НАТО появилась группа профессиональных офицеров, которые приняли западные стандарты и помогли внедрить децентрализованный, более быстрый способ ведения войны, чем российская модель, застрявшая в украинской грязи.

«Я, наверное, могу говорить о [Залужном] не просто как о человеке, а как о представителе нового поколения украинских военных — офицеров высшего, среднего и даже низшего уровня», — сказал Алексей Мельник, бывший офицер ВВС Украины, содиректор программ по внешним связям и безопасности Центра Разумкова.

В сентябре 2021 года за два месяца до того, как администрация президента США Джо Байдена начала громко предупреждать о возможности вторжения России и делиться разведывательными данными о наращивании войск на границах Украины, Залужный описал подготовку к нападению.

"Я об этом говорю с момента моего вступления на эту должность. Угроза полномасштабной агрессии есть, была и будет дальше. Наша задача как ВСУ – не ждать «манны небесной», мы должны к этому готовиться. И мы для этого все делаем. В том числе проводим комплекс учений, в том числе привлекаем и наших западных партнеров, в том числе и членов НАТО, а также партнеров по НАТО. Делаем все возможное, чтобы у противника было меньше желаний такой сценарий реализовывать" Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ в интервью Радио Свобода, сентябрь 2021 года





В январе Залужный в разговоре с офицерами Военного комитета НАТО, органа высшей инстанции сказал, что украинские военные готовы.

«Я напомнил союзникам, что наша война продолжается с 2014 года, и мы делаем свою работу», — сказал он после встречи.

Сценарий, так пугающий мир — полномасштабная агрессия — стал реальностью 24 февраля, когда российские танки двинулись на Киев, а ракеты поразили цели по всей Украине. Россия готовилась к большой войне с тех пор, как ее войска ворвались в Крым в 2014 году, оккупировав полуостров и превратив Донбасс в постоянную зону боевых действий.

В последующие годы США, Великобритания, Канада, Польша, Литва и другие союзники по НАТО открывали учебные центры на Западной Украине, в частности, для Сил специальных операций.

Опыт учений и боевых действий против россиян и пророссийских сил на Донбассе позволил командирам небольших рассредоточенных подразделений начать думать самостоятельно, отказавшись от старой советской модели руководства сверху, парализовавшей российские подразделения и заставившей высших генералов уйти на фронт, где несколько из них погибли.

«Украинцы умеют оставаться гибкими», — сказал Politico чиновник из Министерства обороны США. Он, как и другие действующие и бывшие американские военные официальные лица, пожелал остаться анонимным, давая оценку ходу войны и действиям Украины.

По сравнению с 2014 годом, украинцы «могут лучше адаптироваться и проявлять инициативу, чего не было раньше», сказал чиновник.

Он добавил, что гибкость стала решающим фактором успеха против российского вторжения.

Военный человек

Залужный родился в июле 1973 года в Новограде-Волынском, городке в Житомирской области на севере Украины, примерно в 240 километрах к западу от Киева. Там служил его отец.

Залужный учился в Институте Сухопутных войск Одесской военной академии и Национальной академии обороны в Киеве, которую окончил в 2007 году.

Валерий Залужный (слева) / Фото: Валерий Залужный via Facebook

Занимал ряд должностей, в том числе командира механизированной бригады. Затем вернулся в академию для дальнейшего обучения и закончил ее в 2014 году, через несколько месяцев после того, как Революция Достоинства заставила тогдашнего президента Виктора Януковича бежать в Россию, тогда же началась война на Донбассе.

Залужного отправили на восток, где он командовал бригадой, которая в августе 2014 года была развернута в Дебальцево — городе, где шли одни из самых кровавых боев и где украинские силы понесли большие потери. Именно безотлагательная необходимость избежать дальнейших потерь в Дебальцево усилила давление на тогдашнего президента Петра Порошенко и заставила подписать Минские мирные соглашения на невыгодных для Украины условиях.

В 2019 году Залужного назначили главой Оперативного командования Север, которое дислоцируется в Чернигове. В этом городе на севере Украины неподалеку от белорусской границы родилась его мать, и там он провел много времени в детстве.

В феврале 2020 года в интервью сайту военных новостей АрмияИнформ Залужный рассказал, как он с детства мечтал стать военным и никогда не думал, что станет высшим командиром.

«Мое продвижение по службе происходило как у обычного военного. Меня назначали — я приступал к исполнению обязанностей, овладевал должностью. Предлагали другую – тоже двигался. Можно сказать так: из-за той загруженности никогда не думал, что когда-нибудь стану генералом и дойду до высоких ступеней» Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ в интервью АрмияИнформ





Назначение Залужного на высшую должность также являлось ключевой частью реформирования военного руководства, которое предполагало разделение оперативных обязанностей и ответственность за планирование в Генеральном штабе. Он также принял участие в кампании по модернизации, в ходе которой украинские военные приняли на вооружение новые, более креативные методы боя, основанные на боевом опыте против реального, а не теоретического врага.

«Мы хотим отойти от карт — от написания боевых приказов образца 1943 года», — сказал Залужный в интервью АрмияИнформ.

Иронично, что Залужный сейчас противостоит врагу, который, по крайней мере, в некоторых аспектах, часто похож на армию 1943 года, а не 2022-го.

В настоящее время танки и бронетехника обстреливают друг друга в открытых полях и небольших деревнях, что напоминает ужасные битвы Второй мировой войны. В то же время применение беспилотников для уничтожения логистических колонн и корректировки огня украинской артиллерии в километрах от фронта демонстрирует способ ведения боя, о котором аналитики говорили годами, но только сейчас используется в Украине.

Бывший офицер спецотрядов США, ставший свидетелем изменений в украинских Силах специальных операций за последние годы, сказал, что уже в 2020 году украинские спецназовцы «выглядели, пахли и были на вкус» как их западные коллеги.

За последние восемь лет ежедневный боевой опыт на Донбассе позволил войскам на передовой воочию убедиться, насколько индивидуальная инициатива является ключевой в боях малых подразделений.

Молодые солдаты и их офицеры «закалились этим опытом и поняли, что «эй, мы не можем ждать приказа генерала, прежде чем примем решение», сказал полковник армии США в отставке Лиам Коллинз. Он был главным помощником Джона Абизаида, четырехзвездочного генерала в отставке, которого тогдашний президент Барак Обама отправил в Киев консультировать украинское военное руководство с 2016 по 2018 год.

Эти бои и практические учения НАТО в Западной Украине породили новое поколение руководителей малых подразделений и младших офицеров, которые могут мыслить и действовать самостоятельно. Изменения произошли не сразу, но знания, полученные с большим трудом в регулярных столкновениях, ускорили «культурные изменения на уровне батальона», сказал Коллинз.

«Это поколение понятно, как управлять, и я думаю, что генералы поняли, что это сработало», — подчеркнул он.

Современный генерал

Залужный подчеркивал, что украинские войска наполнены молодыми, профессиональными воинами и будущими лидерами.

"Это совсем другие люди. Не такие, как мы, когда были лейтенантами. Это новые ростки, которые через пять лет совсем изменят армию. Почти все хорошо знают иностранный язык, прекрасно работают с гаджетами, начитаны. Новые сержанты. Это не козлы отпущения, как, например, в российской армии, а реальные помощники, которые по определенному функционалу скоро заменят офицеров. Это тоже изменения. Мы уже начали это движение, и пути назад нет. Вернуться в армию 2013-го нам просто не даст даже общество" Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ в интервью АрмияИнформ





Тактика «ударь и беги», которую в этом году применили украинские солдаты, показала потрясающий эффект, значительно ослабив российскую военную машину. Из 120 батальонных тактических групп, которые Россия бросила в Украину 24 февраля, 40 — в том числе участвовавшие в штурме Киева и Чернигова — отошли в Беларусь для восстановления боеспособности.

Около 29 из этих группировок сейчас небоеспособны из-за значительных потерь, которые им нанесли небольшие группы украинцев, вооруженных предоставленным Западом противотанковым оружием. Один из западных чиновников подтвердил Politico, что восстановление боеспособности некоторых из этих подразделений для развертывания на востоке Украины может занять до четырех недель.

Тысячи систем Javelin, Stinger, Panzerfaust и других предоставленных странами НАТО противотанковых и противовоздушных ракет стали хитом соцсетей, породив мемы и вирусные видео. Но решающее влияние на поле боя оказали культурные изменения в украинских войсках. Учения НАТО были ключевым элементом в неустанной работе по ликвидации любых следов «совкового» мышления — советского менталитета, оставившего в наследство коррупцию и самодовольство и сохранявшегося почти четверть века после обретения независимости.

«Их пехота, артиллерия, инновационные навыки и возможность использовать беспилотники и синхронизировать их впечатляют», — сказал бывший американский офицер, неоднократно ездивший в Украину, чтобы консультировать военных, пожелавший остаться анонимным, чтобы рассказать об учебной миссии.

«Их спецподразделения и десант были идеальными. Когда я впервые туда попал, иногда думал, что они больше советские, чем даже русская армия. Но со временем можно было увидеть изменения», — добавил эксофицер.

Ставший аналитиком Мельник, офицер ВВС, сказал, что успехи на поле боя, в частности в северных пригородах Киева, были прямым результатом модернизации войск.

«Тактика НАТО [и] учения были адаптированы к украинским реалиям — и поэтому они дали поразительный результат. Мы видели, как россияне двигали эти огромные колонны… это похоже на тактику Второй мировой войны. В то же время украинцы воспользовались преимуществом — они знали местность. У них есть мобильные подразделения, которые бьют и бьют», — сказал Мельник.

Не звезда, но легенда

Назначение Залужного главнокомандующим само по себе являлось частью масштабной перестройки украинских войск. Зеленский назначил его на высшую оперативную должность в июле 2021 года. Это произошло после серьезных потрясений в Министерстве обороны и совпало с реформой военного командования, целью которой было отделение непосредственной деятельности от политики.

«Президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. К сожалению, такой синергии мы не видим. Мы видим конфликты», — сказал тогда пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Позже Залужный кратко охарактеризовал свою роль. «Теперь я, как главнокомандующий ВСУ, отвечаю за боеготовность, подготовку и использование ВСУ», — сказал он Радио Свобода в сентябрьском интервью.

Валерий Залужный / Фото: Минобороны Украины

С начала широкомасштабного российского вторжения в конце февраля Залужный избегал интервью и сравнительно мало появлялся в публичном пространстве, время от времени публикуя публичные заявления на своей странице в Facebook.

Некоторые из этих сообщений являются краткими оперативными новостями об уничтожении российских истребителей или уничтожении российской танковой колонны. Другие — это лишь небольшие сообщения, например, благодарности военным врачам или прославление военных и украинского народа.

22 марта: «Вооруженные силы Украины — щит Европы»



27 марта: «Цена свободы высока. Помните об этом!

2 апреля: «Украинцы разучились бояться. Наша цель — Победа!»



Но есть и длинные сообщения, например, о его телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли, с которым он постоянно контактировал.

В течение многих лет Залужный не скрывал, что пытался увеличить финансирование и другую поддержку военных. Но во время войны его главная просьба к политическим лидерам заключалась в том, чтобы не мешать и дать возможность солдатам выполнять свою работу — особенно не вызывать у общественности сомнений в ходе войны.

"Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об «измене» и делают «оценки» оперативной обстановки. Своими безответственными заявлениями, вроде, противник что-то без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов. Силы обороны героически противостоят врагу, которого называли второй армией в мире. Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить" Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ





Главнокомандующий пытается избежать любого «звездного» статуса, но успехи в противостоянии российским захватчикам неизбежно впишут его в историю как легендарную фигуру. В одном из недавних патриотических видео даже предложили ему прозвище, которое рифмуется с его фамилией, так же как Безумный Норман (англ. Stormin' Norman — ред.): Железный Несокрушимый Залужный.

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