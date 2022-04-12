«Операция англичан»: Путин и Лукашенко синхронизировались в своем вранье о резне в Буче 12 апреля, 17:20 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Александр Лукашенко назвали военные преступления ВС РФ «фейками» (Фото:kremlin.ru)

Глава кремлевского режима Владимир Путин и белорусский узурпатор Александр Лукашенко ожидаемо синхронизировали свои фейки о резне, устроено ВС РФ в Буче.

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Оба диктатора сошлись во мнении, что единственное, что им остается после разоблачения военных преступлений российских войск — это назвать все «постановкой» и заявить о неких «доказательствах», которые якобы оказались в их распоряжении.

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По словам Лукашенко, жуткие кадры с братскими могилами и телами, разбросанными прямо на улицах города, являются «психологической операцией англичан».

«Если вам кому-то нужны адреса, пароли и их явки, номера автомобилей, которые приехали в Бучу и как это делали — ФСБ России может подать эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь», — пообещал он представителям российской пропаганды.

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В свою очередь Путин, комментируя массовые убийства, учиненные его войсками в Буче и других населенных пунктах Киевской области, сравнил их с применением режимом Башара Асада химического оружия против мирных сирийцев, утверждая, что все это «фейки».

«Такой же фейк и в Буче», — заверил он присутствовавших во время совместного брифинга с Лукашенко, однако также не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.

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