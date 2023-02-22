Путин отменил указ, предусматривавший уважение суверенитета Молдовы и сближение с ЕС и США 22 февраля, 10:16 Владимир Путин (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 21 февраля, отменил свой указ за 2012 год О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ. Он подписал новый, который признает тот утратившим силу.

В частности, указ от 2012 года предусматривал сближение России с Евросоюзом и США, а также обещал «продолжать активно искать пути решения вопроса Приднестровья на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы».

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Кроме того, документ предусматривал последовательную реализацию Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений с США — Путин объявил, что Россия приостановила участие в нем.

В новом документе сказано, что указ был подписан «в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях». Решение вступило в силу с 21 февраля.

Как пишет NewsMaker, Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы заявило, что приняло к сведению решение Путина.

«Мы внимательно изучим содержание новой концепции, как только ее опубликуют», — заявил спикер ведомства Филипп Кожокару.

Он подчеркнул, что Молдова по-прежнему привержена процессу мирного урегулирования приднестровского конфликта и требует вывести оттуда российские войска. Ранее о планах демилитаризировать Приднестровье заявил новый премьер-министр Дорин Речан. В Кремле предостерегли и заявили об «антироссийской истерии».

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове. Администрация президента Майи Санду подтвердила, что Кишинев знал о планах России всколыхнуть политическую ситуацию в Молдове. 13 февраля президент заявила, что РФ планирует организовать госпереворот в стране — с «диверсиями и привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских». По ее словам, план Кремля также предусматривает использование иностранцев.

