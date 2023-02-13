Диверсии, нападения, захват заложников. Россия планирует совершить госпереворот в Молдове — Санду 13 февраля, 12:16 Майя Санду (Фото:www.facebook.com/maia.sandu?locale=ru_RU)

В понедельник, 13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове.

«План [России] на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников», — сказала она на пресс-брифинге.

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По ее словам, РФ с помощью протестов оппозиции намерена совершить госпереворот в Молдове и сменить власть в стране.

Санду рассказала, что документы, полученные от Украины, «указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности».

«План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории», — сказала она.

Санду заявила, что государственные органы безопасности работают над предотвращением этих провокаций и держат ситуацию под контролем.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская разведка перехватила российский план разрушения политической ситуации в Молдове.

Глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.