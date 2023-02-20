Кремль говорит об «антироссийской истерии» после заявления нового премьера Молдовы Речана о демилитаризации Приднестровья 20 февраля, 16:13 Флаг Молдовы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Комментируя заявления нового премьер-министра Молдовы Дорина Речана о желании выслать российских военных из Приднестровья, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кишиневу стоит быть «осторожным».

Об этом сообщает Интерфакс.

Песков повторил пропаганду о «российских миротворцах» и «попытках влиять на демократические процессы в Молдове». По его словам, отношения между странами «очень напряженные», а Молдова «скатывается в антироссийскую истерию».

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«Россия была и есть весьма ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобным», — заявил он.

Ранее новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что выступает за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск. Он подчеркнул, что в стране идет гибридная война, которую ведет Россия, и призвал жителей не игнорировать «реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций».

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове. Администрация президента Майи Санду подтвердила, что Кишинев знал о планах России всколыхнуть политическую ситуацию в Молдове. 13 февраля президент заявила, что РФ планирует организовать госпереворот в стране — с «диверсиями и привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских». По ее словам, план Кремля также предусматривает использование иностранцев.

