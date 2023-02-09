Кишинев знал о планах России разрушить политическую ситуацию в Молдове — администрация Санду 9 февраля, 20:10 Майя Санду (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

В администрации президента Молдовы Майи Санду подтвердили, что получали предупреждения о планах России «разрушить политическую ситуацию» в стране.

Об этом сообщает молдавский ресурс News Maker.

«Президент Майя Санду поддерживает непрерывную связь с лидерами государств и правительств европейских стран и другими внешними партнерами, включая президента Зеленского. Они постоянно обмениваются мнениями и информацией о ситуации в регионе», — сообщили в администрации.

Видео дня

Кишинев заявил, что компетентные органы Молдовы работают над обеспечением безопасности страны и «используют всю информационную поддержку партнеров, чтобы предотвратить любые попытки подрыва государства».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове.

Глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.