Ядерные боеголовки и баллистические ракеты. Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях, на который наплевала РФ 21 февраля, 14:44 Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием РФ. Во время этого выступления он объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

21 января во время выступления перед Федеральным собранием России российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна «приостанавливает участие» в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

Этот договор был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля следующего года. Предполагалось, что после продления он будет действовать до 5 февраля 2026 года. Это единственный крупный договор о контроле над ядерным вооружением, заключенный между Россией и США, который оставался в силе.

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Договор ограничивал количество развернутых стратегических ядерных боезарядов до 1550 с каждой стороны. Это почти на две трети меньше, чем в первоначальном договоре СНВ-I, и на 10% меньше, чем лимит развернутых стратегических боезарядов по Московскому договору 2002 года (Договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов или СНП). На самом деле ядерных боеголовок может быть больше на несколько сотен, так как на каждый бомбардировщик формально приходится только одна боеголовка, независимо от того, сколько он на самом деле несет.

Договор также ограничивает количество развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным вооружением, до 800. Число развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным вооружением, ограничено 700.

Соглашение разрешает спутниковый и дистанционный мониторинг, а также 18 выездных инспекций в год для проверки соблюдения ограничений.

Договор не накладывал ограничений на тактические системы и не распространялся на железнодорожные мобильные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, так как на момент его подписсания ни одна из сторон не обладала такими системами. В то же время, межконтинентальные баллистические ракеты на таких пусковых установках подпадают под общие пределы пусковых установок.

В день инаугурации Джо Байдена Россия призвала новую администрацию США занять «более конструктивный» (по сравнению с администрацией Дональда Трампа — ред.) подход в переговорах о продлении договора. 26 января 2021 года Байден и Путин в телефонном разговоре договорились о продлении договора на пять лет. 27 января Госдума России проголосовала за ратификацию продления. 3 февраля, через пять дней после того, как президент Путин подписал этот закон, госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США официально согласились продлить договор на пять лет, до 2026 года.

На девятом месяце войны России против Украины, после ряда угроз применения ядерного оружия, МИД России отложил встречу с США для обсуждения возобновления инспекций согласно СНВ-III, которая должна была состояться 29 ноября 2022 года. Тогда координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби выражал желание возобновить переговоры «как можно скорее», подчеркнув «важность вопроса не только для двух стран, но и для остального мира».

Инспекций ядерного оружия России не было с 2020 года из-за пандемии COVID-19. В конце января 2023 года представитель Госдепартамента США впервые заявил, что Росия нарушает СНВ-III, не позволяя американским инспекторам посещать свои ядерные объекты и не созвав заседание Двусторонней консультативной комиссии в сроки, установленные договором.

Заявляя о приостановке участия России в СНВ-III, Путин обвинил США в том, что они сейчас сейчас якобы «ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов». Российский диктатор также заявил, что Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.

«Первыми мы этого делать не будем. Но если США проведут эти испытания, то и мы проведем», — сказал он.

