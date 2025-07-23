Переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ завершились

Украинская делегация на переговорах с РФ в Стамбуле, 23 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

В Стамбуле в среду, 23 июля, завершились переговоры между украинской и российской делегациями . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По итогам переговоров Россия не согласилась на безусловное прекращение огня, Украина предложила провести встречу лидеров до конца августа, делегации договорились регулярно проводить обмены тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными.

В МИД примерно в 17:00 сообщали о том, что делегации Украины и РФ прибыли на место проведения переговоров. О начале переговоров СМИ писали в 20:40. Российские пропагандистские СМИ утверждали, что руководители украинской и российской делегаций Рустем Умеров и Владимир Мединский проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. В окружении Умерова уточнили, что переговоры еще не начались.

Ранее американская газета The New York Times писала, что Украина и Россия все еще имеют кардинально разные позиции перед третьим раундом мирных переговоров, организованных при посредничестве США.

19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне встретиться. По словам главы государства, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе, ее возглавляет Умеров. В состав делегации входят представители ОП, МИД, СБУ, ГУР и ВСУ.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, заявлял, что они «будут нелегкими».

14 июня Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может снова состояться в Стамбуле.

Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники написала, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля призвал «заставить россиян почувствовать боль», чтобы посадить Кремль за стол переговоров.